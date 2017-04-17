Dehşet saçmadan önce sosyal medyadan veda mesajı paylaşmış!

Alınan bilgiye göre, olay 14.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Hamzabey Mahallesi'nde meydana geldi. 40 yaşındaki Mehmet Yayla, Onkoloji Hastanesi'nde hemşirelik yapan Gönül Taç'tan (39) 1 yıl önce boşandı. Eski eşinin oturduğu mahalleye yakın bir yerde ev tutan Yayla, bir süre takip ettiği Gönül Taç ile Hamzabey Kaplıca Caddesi Uslular Sokak'ta karşılaştı. İddiaya göre Mehmet Yayla, telefonla konuşan eski eşine, "Kiminle konuşuyorsun, telefonu bana vereceksin" dedi. Gönül Taç ise "Seni ilgilendirmez" deyince Mehmet Yayla eski eşini 5 el ateş ederek ağır yaraladı.

Yayla, daha sonra Hamzabey Mahallesi Merdivenli Sokağa gelerek burada başına bir el ateş ederek hayatına son verdi.

Ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, sırtından ve göğsünden yaralanan 3 çocuk annesi Gönül Taç'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Sosyal medya hesabından veda mesajı

40 yaşındaki Yayla, sosyal medya hesabından sabah saatlerinde yaptığı paylaşımında, “Hadi çocuklar bak gün doğuyor sabahlara iyi değilim çocuklar” yazdı. Mehmet Yayla, geçtiğimiz gün ise çocuklarıyla birlikte olan fotoğrafını paylaşarak, “Çocuklarımı çok seviyorum, elveda” mesajını bıraktı.