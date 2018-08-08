Cinayeti aldatma sebebiyle işlemiş

Avcılar, Atatürk Ortaokulu'nda görev yapan müdür yardımıcısı Ayşegül Çelik 27 Temmuz'da sokak ortasında yanına yanaşan bir şahısın silahla açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Genç öğretmeni öldüren saldırgan daha sonra Çelik'in evine giderek annesi Fehime Küçük'üde silahla vurarak öldürdü.

Çifte cinayet sonrası araştırma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayety Büro ekipleri cinayetleri işleyen saldırganın Ayşegül Çelik'in eşi Mehmet Reşit Çelik olduğunu belirleyerek kendisini yakalamak için araştırmalara başladı. Polisin 12 gün önce işlenen çifte cinayet sonrası her yerde aradığı Mehmet Reşit Çelik önceki gün Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na giderek teslim oldu.

Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Çelik, emniyette verdiği ifadede "Ayşegül'le liseden sevgiliydik. Teyzemin kızıydı. Birbirimizi seviyorduk. Ben liseden itibaren okumayı bırakıp askere gittim. Eşim o dönem üniversiteyi kazandı, okulu bitirdikten sonra da evlendik.16 yıldır evliydik. Teyzem 'Sen üniversite okudun kocan fırın ustası, bu evliliği bitir' diyerek eşime baskı yapıyordu. Bu baskılar sebebiyle Mersin'e taşındık. Orada bir yıl kalıp tekrar İstanbul'a döndük. Eşim İstanbul'a atanarak öğretmenliğe başladı. Sorunlar burada da devam etti." şeklinde konuştu.

Cinayete giden sürecin 2 yıl önce başladığını ifadesinde anlatan Çelik, eşinin ailesinin baskısıyla, boşanmak için bahaneler aradığını ve 2 yıl önce kendisini aldattığını ileri sürdü. "Bu olay sebebiyle çok tartıştık. Eşimin psikolojisi bozuktu. Onu affettim ama 6 ay önce 'Sen beni en yakın arkadaşımın karısıyla aldattın' diyerek beni suçlamaya başladı. Son olarak da geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda annesinin evine gittim.Suratları asık bir şekilde duruyorlardı. Cebimden evin anahtarını alarak beni kovdular. Eşyalarımı çöpe attılar, 18 Haziran'da da eşim boşanma davası açtı ve uzaklaştırma kararı aldırdı" diyen Çelik, olaydan bir gün önce eşini psikoloğa götürdüğünü öne sürerek, "Burada konuşup anlaştık. Bir gün sonra buluşmaya karar verdik. Okulun önünde buluştuğumuz sırada, eşim yanıma geldi ve 'seninle konuşacak bir şeyim yok' dedi. Daha sonra 2 yıl önceki aldatma konusuyla ilgili bir şeyler söyledi. Çok öfkelendim. Onu takip ettim. Ardından silahımı çıkartarak ateş ettim" dedi.

Kayınvalidesini öldürmesiyle ilgilide ifade veren katil zanlısı Mehmet Reşit Çelik . "Eşimi öldürdükten sonra artık göremem kaygısıyla son bir kez oğlumu görmek için kayınvalidemin evine gittim. Ben eve gittiğimde kayınvalidem Fehime Küçük, 'Yine mi sen geldin' diyerek elinde bıçakla bana doğru gelmeye başlayınca ben de silahımı çıkartarak ona doğru ateş ettim. Zaten psikolojim bozuktu. Daha sonra 600 TL para alarak Silivri'ye gittim. Firar dönemimde ise yol kenarlarında kaldım" şeklinde konuşup çok pişman olduğunu söyleyen saldırgan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

(Milliyet)