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Dehşeti yaşayan üniversite öğrencileri evlerine döndü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün batan tekneden kurtarılan 71 üniversite öğrencisi Fethiye ilçesinden ayrıldı. Öte yandan olayla ilgili şüpheli 3 kişinin ifadesine başvuruldu.

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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında batan tekneden suya  atlayarak çıktıkları kayalıklardan  kurtarılan 71 üniversite öğrencisi evlerine  döndü. 
 
Gemiler Koyu Af Kulesi mevkisinden Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti  ekipleri tarafından gemiye alınan 8 mürettebat ile Sabancı Üniversitesinden 71  öğrencinin ifadeleri, Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığında alındı.
 
Eşyaları tekneyle batan bazı öğrencilerin şikayetçi olduğu öğrenildi.  Öğrenciler, işlemlerinin ardından ilçeden ayrıldı.
 
Teknenin yaklaşık 50 metre derine battığı öğrenildi. Şüpheli olarak 3  kişinin ifadesine başvurulduğu, başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
 
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında dün, batan tekneden suya  atlayarak çıktıkları kayalıklardan  kurtarılan 71'i üniversite öğrencisi 8'i  mürettebat 79 kişi limana getirilmişti.

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