Dehşetin detayları! Annesinin ayaklarını öptü ve...

Konya'nın Ereğli ilçesinde, Cem Küççüktürk'ün 4 komşusu ve bir arkadaşını öldürdüğü katliamın ayrıntıları ortaya çıktı. Ereğli'de, 48 yaşındaki Cem Küççüktürk, annesi Sevim Küççüktürk'ün de yaşadığı apartman sakinlerinin, binanın yıkılıp yeniden yapılması için anlaştığı müteahhitlik firmasının ofisini basarak, apartmanda oturanlardan İbrahim Gök (80), İsmail Kurtsal (65) Şaban Kurtsal'ı (57) öldürmüştü. Ağır yaralanan Müslüm Gök de (53) dün hastanede hayatını kaybetti. Küççüktürk, baskın öncesinde de Kalaşnikof yerine av tüfeği getiren arkadaşı Savaş Kaynak'ı da öldürüp kuyuya atmıştı. Olaydan sonrasında kendisini cep telefonundan arayarak nerede olduğunu soran polise "Siz gelmeyin, ben teslim olmaya geliyorum" diyen Küççüktürk, bütün komşularının müteahhitlik firmasıyla anlaşarak taşındığını ve annesine evi boşaltması için baskı yaptığını anlattı.

Sabah gazetesinin haberine göre; Olay anı ofisin karşısında oturan bir kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şüphelinin elinde tüfekle koşar adımlarla ofisten ayrılması dikkat çekti.

'ÖNCE ANNEME GİTTİM'

Bunun üzerine katliam planı yaptığını ve arkadaşı Savaş Kaynak'a, kendisine Kalaşnikof tüfek getirmesi için 10 bin lira verdiğini söyleyen Küççüktürk, "Kalaşnikof yerine 3 av tüfeği getirdi. Onlardan da biri bozuk çıktı. Ben de bu duruma çok sinirlendim. Müteahhidin ofisinde yıkım kararının alınması için toplantı yapılacağını öğrenince, annemin evine gittim. İlk evliliğimden olan oğlum da annemle birlikte kalıyordu. Annemin önce ellerini sonra da ayaklarını öptüm. Ondan hiçbir şey yokmuş gibi helallik istedim. Daha sonra evime giderek kızımı öpüp kokladım. Sabah Savaş Kaynak'ı öldürüp cesedini kuyuya attıktan sonra ofise gittim. Öldürmeyi planladığım kişiler yoktu. Ordan ayrılıp bir süre sonra döndüm. Bu kez, öldürmek istediğim kişiler de gelmişti. Onları hedef alarak ateş ettim" dedi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntüleri ve vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüleri inceleyen polis, 2 av tüfeğini omzuna asarak araçtan inen zanlının ofisin önüne geldiği sırada kapı önünde duran tanıdığı 3 kişiye "Canınızı seviyorsanız buradan gidin" dediğini belirledi. Zanlının ayrıca öldürmek istediği kişiler arasında olan ve tuvalete saklanan bir kişiyi de orada vurduğu belirlendi. Zanlı Küççüktürk, adliyeye sevk edildi.

Ulu Cami'de İbrahim Gök ve Savaş Kaynak dün öğlen, Şaban ve ağabeyi İsmail Kurtsal ise ikindi namazının ardından toprağa verildi. Dün akşam vefat eden Müslüm Gök'ün cenazesi de ailesine teslim edildi.

Zanlının, olaydan 10 gün önce sosyal medyada "Az kaldı. Analar neler doğururmuş göreceğiz" diye yazdığı belirlendi.