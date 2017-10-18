Deniz Baykal kimdir eşi kimdir? Deniz Baykal kaç yaşında kaç çocuğu var

Deniz Baykal kaç yaşında eşi çocukları kimdir sorularının cevabı ve Deniz Baykal son dakika açıklamaları yakndan takip ediliyor. Gece yarısı yüksek ateş şikayeti ile hastaneye kaldırılan Deniz Baykal yoğun bakıma alınmıştı. Üç farklı ameliyat geçiren Baykal’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde tedavisine devam edilen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın son durumuyla ilgili bilgi veren Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş, “Kendisine yoğun bakımda yoğun tedavi uygulanıyor. Solunum desteği sağlanıyor, beyin destekleri sağlanıyor. Bu süreç içerisinde kendisi de bilinci kapalı olarak uyuyor. Gelişmeler anlık oluyor. Anlık olumlu bulguyla da, olumsuz bulguyla da karşılaşabiliyoruz. Gelinen nokta ile itibaren bazı olumsuzluklara karşılaştık. Bir aksilik olmazsa sonraki tomografiyi sabah düşünüyoruz. Hastaneye geldiği andan itibaren hayati tehlikesi var zaten. Ciddi bir durum bu. " ifadelerini kullandı. Deniz Baykal kimdir? Deniz Baykal, Türk avukat ve siyasetçidir. Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanıdır. 20 Temmuz 1938’de Antalya’da dünyaya gelmiştir. Hüseyin Hilmi Bey ile Feride Hanım'ın oğludur. 1952 yılında Antalya Atatürk Ortaokulundan, 1955 yılında Antalya Lisesi'nden mezun oldu. 1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Deniz Baykal hakkında merak ettiklerinizi sizler için derledik.

DENİZ BAYKAL KİMDİR?

Deniz Baykal (d. 20 Temmuz 1938, Antalya), Türk avukat ve siyasetçi. Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı.

GENÇLİĞİ VE EĞİTİMİ

Hüseyin Hilmi Bey ile Feride Hanım'ın oğludur. 1952 yılında Antalya Atatürk Ortaokulundan, 1955 yılında Antalya Lisesi'nden mezun oldu. 1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne 1960 yılında asistan olarak girdi. 1963'te doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra iki yıl Rockefeller Foundation bursu ile ABD'de kaldı ve Columbia Üniversitesi ile Berkeley Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürdü.

SİYASİ HAYATI

İlk yılları

Siyasetle 1960'lı yıllara doğru Demokrat Parti iktidarına karşı gelişen öğrenci hareketlerine katılmakla tanışan Baykal, CHP'nin 1965 genel seçimlerindeki yenilgisini analiz ettiği ve daha sonra doçentlik tezine dayanak olacak olan raporla CHP yönetiminin dikkatini çekti. Doçent olduğu yıl olan 1968'de CHP'ye girerek siyasal yaşama atıldı. 14 Ekim 1973'te yapılan genel seçimlerde 185 milletvekili kazanarak birinci olan Cumhuriyet Halk Partisi'nden Antalya milletvekili seçildi.

Seçimlerden sonra 1974'te Bülent Ecevit başbakanlığında kurulan CHP-MSP koalisyon hükümetinden Maliye Bakanı oldu. 1978'de kurulan 3. Ecevit hükümetinde ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptı. Deniz Baykal bu dönemde CHP parti meclisi ve merkez yürütme kurulu, genel sekreter yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1979 Ekim ara seçimlerinden sonra toplanan olağanüstü CHP kurultayında parti yönetimini ağır bir şekilde eleştirdi. 12 Eylül 1980 askeri müdahalesinden sonra bir süre Ankara'da Ordu Dil Okulu'nda gözetim altında tutuldu.

1982 Anayasası'nın 5 yıl süreyle siyasi yasağı getirdiği politikacılar arasında yer aldı. 1983 yılında siyasal partilerin kurulmasına izin verilmesinden sonra "yasaklı olmalarına rağmen faaliyetlerini sürdürdüğü" gerekçesiyle bir grup önde gelen CHP'li ve AP'li politikacıyla birlikte Çanakkale Zincirbozan Askeri Tesisleri'nde 2. kez gözetim altına alındı.

Siyasi yasaklı olmasına karşın 1984 yılında Sosyal Demokrasi Partisi'ne (SODEP) girdi; bu partinin Sosyaldemokrat Halkçı Parti'yle (SHP) birleşmesiyle SHP'li oldu. Eylül 1987'deki genel seçimlerde SHP'den Antalya milletvekili seçildi. SHP'de önce grup başkanvekilliği ardında da genel sekreterlik görevlerinde bulunan Baykal, Haziran 1988'de göreve başladığı genel sekreterlikten 10 Eylül 1990'da istifa etti. Bu dönemde demokratikleşme çabalarına ilişkin bir rapor hazırlattı (Temmuz 1990). SHP'de bu dönemden başlayarak olağan ve olağanüstü kurultaylarda Genel Başkan Erdal İnönü'nün üç defa karşısına çıktı ancak başarılı olmadı. Genel Sekreterlikten istifasından sonra SHP parti içi muhalefetinin önderi oldu.

Deniz Baykal, Antalya milletvekili olarak Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamentolararası Komitesi eşbaşkanlığını yürüttü. Avrupa Konseyi Parlementerler Meclisi üyeliğine seçildi. TBMM Dışişleri Komisyon üyeliğinde bulundu. Temmuz 1992'de kapatılan siyasi partilerin açılmasına izin veren yasanın sağladığı imkânla 9 Eylül 1992 tarihinde toplanan CHP Kurultayında Genel Başkanlığa seçildi. 54 yaşında genel başkan oldu.

Koalisyon dönemi

1994 yerel seçimlerine üç parça halinde (SHP, DSP, CHP) katılan sol partiler birleşme arayışlarına başladılar. DSP baştan olumsuz yanıt verdi. SHP bu karara olumlu yaklaştı. SHP ve CHP 18 Şubat 1995'te toplanan kurultayda birleşti. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal bu kurultayda genel başkanlığa aday olmadı. 9 Eylül 1995 tarihinde birleşmeden sonra yapılan CHP Olağan Kurultayında genel başkanlığa seçildi. 30 Ekim 1995 tarihinde kurulan DYP-CHP koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini üslendi. Deniz Baykal, bir tek şartla kerhen bu koalisyonu kurdu, o da hemen erken seçim olması idi. Türkiye 24 Aralık 1995'te erken seçimlere gitti

24 Aralık 1995 milletvekili genel seçimlerinde yeniden Antalya milletvekili oldu. Seçimleri takiben 53. Hükümetin (ANAP-DYP koalisyonu) kurulmasıyla Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinden ayrıldı. 23 Mayıs 1998 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 27.Olağan Kurultayında genel başkanlığa 3. kez seçildi. 18 Nisan 1999 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi ve Deniz Baykal ilk kez seçim sonuçlarıyla parlamento dışında kaldılar. 22 Nisan 1999 tarihinde alınan seçim sonuçları nedeniyle istifa eden Baykal, 30 Eylül 2000 tarihinde Ankara'da toplanan Cumhuriyet Halk Partisi 11. Olağanüstü Kurultayında yeniden seçilerek üçüncü kez CHP Genel Başkanı oldu.

Anamuhalefet partisi lideri

3 Kasım 2002 Türkiye genel seçimlerinde CHP yüzde 19,4 oyla 177 milletvekili kazanarak TBMM'ye girdi. Deniz Baykal Antalya milletvekili seçilmişti. Baykal, 22.Dönem TBMM'de Anamuhalefet partisi genel başkanı olarak görev yaptı. 2003 Ekim ayında 30.Kurultayda tekrar genel başkanlığa seçildi. 2004 Temmuz ayında muhaliflerden Mustafa Sarıgül'e karşı olağanüstü kurultayda güvenoyu aldı.

29 Ocak 2005'te yapılan CHP Olağanüstü Kurultayı'nda, rakibi Mustafa Sarıgül'ü yenerek genel başkanlık görevine devam etti. 19-20 Kasım'da toplanan 31. Olağan Kurultayda 1158 Oyun tamamını alarak tekrar genel başkanlığa seçildi. 2007 seçimlerinden önce CHP'nin de içinde bulunduğu sol ittifakı, 22 Temmuz 2007'de yapılan Genel Seçimleri'nde yüzde 20,8 oy aldı. Deniz Baykal 26 Nisan 2008'de yapılan CHP 32. Olağan Kurultayı'nda 1231 delegeden 1021'inin oyunu alarak tekrar genel başkan seçildi. 10 Mayıs 2010 tarihinde, İnternet yoluyla gündeme gelen, kendisi ve Nesrin Baytok içinde bulunduğu iddia edilen gizli kamera görüntülerine meydan okumak için genel başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

2011 ve 2015 genel seçimlerinde CHP'den Antalya milletvekili seçildi.

2015'inden sonra meclisin en yaşlı üyesi sıfatıyla 23 Haziran 2015 günü 25. Dönemin ilk gong'unu çalacaktır ve yeni TBMM Başkanı seçilesiye kadar Meclis Başkanlığına vekalet edecektir.

AİLE YAŞAMI

1963'te Olcay Baykal'la yaptığı evlilikten biri kız (Aslı Baykal), biri erkek (Ataç Baykal) iki çocuk ve üç torun sahibidir.

DENİZ BAYKAL’IN EŞİ OLCAY BAYKAL KİMDİR?

Olcay Baykal Antalya'da doğdu. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Kameralardan siyaset arenalarından hep uzak duran bir isimdi. Eşi meydanlarda iken o hep bir adım geride kaldı. Olcay Hanım 1963 yılında Deniz Baykal ile evlendikten sonra 2 çocuk annesi oldu. Baykal'ın yakın arkadaşı Gazeteci Güneri Cıvaoğlu Deniz Baykal ve Olcay Baykal aşkını böyle anlatmıştı. Deniz ve ilerideki yıllarda eşi olacak Olcay, Antalya Lisesi’nden sınıf arkadaşlarıdır. Bugünün deyimiyle “çıkıyorlar.” Lise bitiyor, Olcay Mülkiye’ye (Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi), Deniz ise Ankara Hukuk’a başlıyor. Fakat Deniz Olcay’a yakın olmak için onun sınıfına gidiyor sürekli. Fakülte bitiyor. Deniz Mülkiye’ye asistan olarak giriyor.

İkisi bir otobüse binerler o yıllarda Ankara’lıların hem nispeten ucuz hem de doğası güzel Karadeniz sahilindeki Akçakoca’ya giderler. Doğru Akçakoca Nikâh Dairesi’ne...Deniz daha önce evrakları tamamlatmıştır.

Orada bulunan iki görevliyi şahit yaparlar, nikâh kıyılır.Ellerinde havluları ve mayoları nikah dairesinden çıkıp sahile giderler. Güneşlenir, yüzerler... Ailelere telefonla bu güzel haber o gece verilir. İşte sadeliğin güzellikleri...Bu da bir simgedir. Deniz ve Olcay çiftinin, çocuklarının her türlü vitrinleme dışında, gözlerden uzak yaşamlarının başlangıcıdır.

DENİZ BAYKAL’IN ÇOCUKLARI

ATAÇ BAYKAL KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli Prof. Dr. Baykal'ın oğlu, Prof. Dr. Ataç Baykal Orta öğrenimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde tamamladı.

O dönem ÖSS Fen puanında Türkiye 43.’sü olarak girdiği Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1988 yılında mezun oldu. Aynı yıl başladığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini 1993’te tamamladı. 2001’de doçent, 2008’de profesör oldu.

1993-1995 arasında ABD’de Washington DC’deki Washington Hospital Center ve New York’taki Mount Sinai Medical Center hastanelerinde organ nakli konusunda üst ihtisas yaptı. 2002-2003’te ABD'de Houston, Texas'taki Texas Üniversitesi M. D. Anderson Kanser Merkezi ile Dallas, Texas'taki Texas Üniversitesi Southwestern Tıp Merkezi'nde meme hastalıkları ve meme kanseri konusunda üst ihtisas yaptı.

Hacettepe Ünivesitesi Tıp Fakültesi’nin 2001 yılı Teşvik Ödülü’nü aldı. ECFMG ve FLEX sertifikaları bulunmaktadır. TÜBİTAK, Fulbright ve Susan G. Komen Breast Cancer Foundation burslarını kazanmıştır. Meme kanserinin cerrahi tedavisi, özellikle onkoplastik cerrahi yöntemler ve metastatik meme kanserinde cerrahi tedavi, sentinel lenf nodu biyopsisi, meme hastalıklarında risk analizi ve meme kanserinde alternatif tedavi yöntemleri ile ilgilenmektedir.

ASLI ATAMAN BAYKAL KİMDİR?

Baykal'ın kızı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli.