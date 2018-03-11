Deniz ulaşımına sis engeli kalktı

İstanbul'da dünden beri etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis, İDO ve BUDO seferlerinin iptal olmasına neden oldu. Öte yandan sisin etkisini azaltmasıyla seferler yeniden başladı. SEFERLER YENİDEN BAŞLADI İstanbul'da vapur seferleri 10:30'dan itibaren normale döndü.

İstanbul'da dünden beri etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis, İDO ve BUDO seferlerinin iptal olmasına neden oldu. Öte yandan sisin etkisini azaltmasıyla seferler yeniden başladı. SEFERLER YENİDEN BAŞLADI İstanbul'da vapur seferleri 10:30'dan itibaren normale döndü.

DENİZ ULAŞIMINA SİS ENGELİ

İstanbul Boğazı'nda dünden beri etkili olan sis deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları tüm vapur seferleri dünden beri yapılamıyor. İDO seferleri de sis nedeniyle yapılamıyor. İstanbul Boğazı da sis nedeniyle çift yönlü gemi trafiğine gece yarısından sonra kapandı.

SEFER İPTALLERİ ART ARDA GELDİ

İSTANBUL Boğazı'nda dünden beri etkili olan sis deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları tüm vapur seferleri dünden beri yapılamıyor. İDO'nun Pendik-Yalova seferleri BUDO'nun da Bursa-İstanbul seferleri karşılıklı yapılamıyor. İstanbul Boğazı da sis nedeniyle çift yönlü gemi trafiğine gece yarısından sonra kapandı.

İstanbul'da dünden beri etkili olan sis hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sis nedeniyle, vapur ve tekne seferleri bu sabah da yapılamadı. İDO ve BUDO'nun seferleri de iptal edilirken boğaz ve çevresinde etkili olan ses nedeniyle köprü neredeyse görülemiyor.

Beşiktaş'ta, tekneye binerek Anadolu Yakasına geçmek isteyen vatandaşlar, seferlerin yapılamayacağı haberini alınca alternatif ulaşım yollarını tercih etmek zorunda kaldı.

İDO'nun iptal edilen seferleri

Pendik-Yalova 09:00

Yalova-Pendik 09:00

BUDO'nun iptal edilen seferleri

09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

(Habertürk)