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Antalya’da denizde fenalaşan Rus turist hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde oğluyla tatil yaparken denizde fenalaşan Rus vatandaşı Sergey Gramov (66) hayatını kaybetti.

  • İHA
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde oğluyla tatil yaparken denizde fenalaşan Rus vatandaşı Sergey Gramov (66) hayatını kaybetti.
 
Olay Çolaklı turizm bölgesinde bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğluyla birlikte tatil yapmakta olan Rus vatandaşı Sergey Gramov, öğle yemeğinin ardından kaldığı otelin sahilinde denize girdi. Denizde fenalaşan Gramov, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 
Rus vatandaşı Sergey Gramov'un cesedi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

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