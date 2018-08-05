Denizde kalp krizi geçirdi
Samsun'da bir vatandaş serinlemek için girdiği denizde kalp krizi geçirdi.
- İHA
Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi sahilinde denize giren R.C. isimli şahıs suda kalp krizi geçirdi. Vatandaşların yardımı ile karaya çıkartılan R.C, ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından tedavi altına alınan R.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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