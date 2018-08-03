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Denizde yüzen kadının üzerinden tekne geçti

Muğla'da denizde yüzerken üzerinden tekne geçen kadın yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Marmaris ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde dün akşam denizde yüzerken üstünden tekne geçen Aysun Acar ciddi şekilde yaralandı. Üzerine doğru gelen tekneden kaçamayan Acar’ın omurga ve kaburgasında çatlak, akciğerinde ezilme ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin kesikler oluştu.
 
Kaldırıldığı Marmaris Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden Acar, “İskele olmadığı halde tekne 3 veya 4 haftadır duruyordu. Herkes zaten plajdaydı, çok açılmamıştım. Tekne çok hızlıydı, beni görmedi, kaçmaya çalıştım ama yine de kurtulamadım. Daha da kötü olabilirdi. Gereksiz tekneleri kaldırsınlar” dedi. 
 

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