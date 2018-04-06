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Denizdeki başıboş konteynerlerden tonlarca sigara çıktı

Kırklareli'nde denizde bulunan konteynerlerde tonlarca sigara olduğu belirlendi.

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Batı Karadeniz'de Türk sahillerine 50 mil mesafede başıboş bulunan ve deniz trafiği için tehlike oluşturan 3 konteynere Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince müdahale edilmişti.

TCSG Güven korveti tarafından halatlarla çekilerek İğneada Limanına getirilen konteynerler vinçlerle geçen hafta karaya alınmıştı. Demirköy Cumhuriyet Savcısının talimatlarıyla 30 ton kapasiteli 12,5 metre uzunluğundaki konteynerler Sahil Güvenlik Komutanlığı, Demirköy Emniyet Amirliği ve jandarma ekiplerince açıldı.

Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı çalışmada, konteynerlerde tonlarca sigara bulunduğu belirlendi.

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