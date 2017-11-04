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Denizdeki cesedi görmek için kuyruğa girdiler

İzmir'in Konak ilçesinde, denizde bir erkek cesedi bulundu. Bölgede kuyruk oluşturan vatandaşlar, polislerin çalışmasını meraklı gözlerle izledi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Konak ilçesi Gündoğdu Meydanında denizde bir ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, şerit çekerek durumu deniz polisine bildirdi. Polisin şerit çektiğini gören meraklı vatandaşlar beklemeye başladı. Polisin çalışmalarını merakla inceleyen vatandaşlar, birden alanı doldurdu. 
 
Ceset merakı ilginç görüntüler oluşturdu
 
Kordonda sıralanan vatandaşların merakı, deniz polisinin gelmesiyle ve dalgıç polislerin denize atlamasıyla daha da arttı. Cep telefonlarına sarılan vatandaşlar, ekiplerin çalışmalarını da saniye saniye cep telefonlarına kaydetti. Onlarca vatandaş, kordonda denizin kenarına dizilince ilginç görüntüler oluştu. Bir ara polis, olay yerinden vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Dalgıç polisler, arama çalışmaları sırasında denizdeki cesedi buldu. Cesedin, 28 yaşındaki Türkay Artuger'e ait olduğu belirlendi. 
 
Ceset, daha sonrada savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
 

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