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Denize düşen köpeği, peşinden atlayan köpek kurtardı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, bir köpek denize düşerken arkasından başka bir köpek denize atlayarak, denize düşen köpeğin kıyıya yanaşmasını sağladı. Sahil bandına yanaşan 2 köpek, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

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Gölcük Değirmendere sahilinde yaşanan olay, görenleri hayrete düşürdü. Sahil bandındaki bir köpek denize düşerken, başka bir köpek de arkasından atladı. Köpek, denize düşen köpeğin kıyıya yanaşmasına yardımcı oldu. Sahil bandına yanaşan 2 köpek, koşup gelen çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.
 

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