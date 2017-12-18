Denize düşen köpeği, peşinden atlayan köpek kurtardı

Gölcük Değirmendere sahilinde yaşanan olay, görenleri hayrete düşürdü. Sahil bandındaki bir köpek denize düşerken, başka bir köpek de arkasından atladı. Köpek, denize düşen köpeğin kıyıya yanaşmasına yardımcı oldu. Sahil bandına yanaşan 2 köpek, koşup gelen çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.