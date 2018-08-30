Denizin renk değiştirmesi nedeniyle Sakarya'da denize girişlere izin verilmiyor

Alınan bilgiye göre, ilçede denize giren bazı vatandaşların kusma şikayetiyle hastaneye başvurmalarının ardından durum sağlık müdürlüğü yetkililerine bildirildi.

Karasu Kaymakamlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yapılan inceleme sonucunda suyun renginde değişiklik olması ve kusma vakalarının görülmesi üzerine herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için denize girilmemesine karar verdi.

Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karadeniz'in Karasu plajının bazı bölümlerinde denizin renk değiştirmesi olayının görüldüğünü söyledi.

Bazı kusma vakalarının görülmesi üzerine Sahil Güvenlik ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından numuneler alındığını belirten İspiroğlu, "Vatandaşlarımız sahil güvenlik ekiplerimiz tarafından denizden çıkartıldı. Vatandaşlarımıza can güvenlikleri için bugün denize girmemeleri önemle belirtildi. Şu anda denize girmek yasak, sonuçları bekliyoruz. Sonuçlar gelene kadar güvenlik tedbirlerimiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.