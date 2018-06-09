Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Denizli’de 22 yaşındaki genç kız apartta bıçaklanarak öldürüldü

Denizli’de 22 yaşındaki genç kız bir apart dairesinde bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı ise olayın sabahında polise giderek teslim oldu.

  • DHA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi'ndeki bir apartta dün gece meydana geldi. İddiaya göre, Müge Çoban (22) isimli genç kadın, İsmail Ç., (36) isimli şahıs ile dün akşam apart dairesinde buluştu. Daha sonra sabah saatlerinde Pamukkale ilçesindeki bir karakola giden İsmail Ç.’nin polislere Müge Çoban’ı buluştukları apartta bıçakladığını itirafında bulunması üzerine ekipler harekete geçerek şahsın belirttiği adrese gitti.
 
Apart dairesine giren ekipler Çoban’ı bıçaklanmış bir şekilde kanlar içinde buldu. Yapılan incelemede Çoban’ın dün gece öldüğü belirlendi. Çoban'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
 
Polise teslim olan İsmail Ç.’nin işlemlerinin devam ettiği bildirilirken, genç kadının cenazesi polisler tarafından cenaze aracına taşındı. Genç kadının çantasının polisler tarafından alınıp taşınması ise dikkatlerden kaçmadı.
 
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bağcılar´da arı istilası kamerada

Bağcılar´da arı istilası kamerada

İşte fazla sigorta primleri geri alma fırsatı

İşte fazla sigorta primleri geri alma fırsatı

Tam bir şifa kaynağı

Tam bir şifa kaynağı

564 kilometrelik güvenlik duvarı tamamlandı

564 kilometrelik güvenlik duvarı tamamlandı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA