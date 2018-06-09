Denizli’de 22 yaşındaki genç kız apartta bıçaklanarak öldürüldü

Olay Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi'ndeki bir apartta dün gece meydana geldi. İddiaya göre, Müge Çoban (22) isimli genç kadın, İsmail Ç., (36) isimli şahıs ile dün akşam apart dairesinde buluştu. Daha sonra sabah saatlerinde Pamukkale ilçesindeki bir karakola giden İsmail Ç.’nin polislere Müge Çoban’ı buluştukları apartta bıçakladığını itirafında bulunması üzerine ekipler harekete geçerek şahsın belirttiği adrese gitti.

Apart dairesine giren ekipler Çoban’ı bıçaklanmış bir şekilde kanlar içinde buldu. Yapılan incelemede Çoban’ın dün gece öldüğü belirlendi. Çoban'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polise teslim olan İsmail Ç.’nin işlemlerinin devam ettiği bildirilirken, genç kadının cenazesi polisler tarafından cenaze aracına taşındı. Genç kadının çantasının polisler tarafından alınıp taşınması ise dikkatlerden kaçmadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.