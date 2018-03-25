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Denizli'de araç su birikintisine devrildi: 5 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Tavas ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki su birikintisine devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Denizli'nin Tavas ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki su birikintisine devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Denizli'den Muğla'ya gitmekte olan içerisinde 6 kişinin bulunduğu, kimin kullandığı henüz belirlenemeyen 20 YF 082 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sarıabat Mahallesi'nde yol kenarında bulunan su birikintisine devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazadan yaralı olarak kurtulan ve kendi imkanlarıyla su birikintisinden çıkan Muharrem Çineli'nin verdiği ifade doğrultusunda, Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çalışmalara başladı.

Ekipler daha sonra su birikintisine düşen aracı vinç yardımıyla çıkardı.

Ekipler, otomobilin içinde bulunan Emin Çotul, Mehmet Bayraktar, Uğur Hepgül, Süleyman Tahancalıoğlu ve Kamil Kocamanoğlu'nun cansız bedenlerine ulaştı.

Sağlık ekiplerince Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çineli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri daha sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
 

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