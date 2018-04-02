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Denizli'de bir otomobil kontrolden çıkarak mobilya mağazasına girdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde mobilya mağazasına giren otomobil hasara neden oldu.

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde mobilya mağazasına giren otomobil hasara neden oldu.

Tansu Şen'in kullandığı 20 GF 164 plakalı otomobil, Pelitlibağ Mahallesi'nde yolun karşısında bulunan Bünyamin Yıldız'a ait mobilya mağazasına girdi.

Yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yangına karşı soğutma çalışması yaptı.

Mobilyalar arasında kalan otomobil, çekici ile iş yerinden çıkartıldı.

İş yeri sahibi Bünyamin Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın mağazayı açmadan önce gerçekleştiğini, daha önce de benzeri kazalarla karşılaştığını belirterek, "Yukarıdan hızlı gelen araçlar, kontrolünü kaybederek iş yerimize giriyor. Buna bir önlem alınsın." diye konuştu.

Öte yandan kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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