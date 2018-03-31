Denizli'de sürücü nehre düşen otomobilden kurtarıldı
Denizli'de Büyük Menderes Nehri'ne düşerek suya gömülen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekiplerince kıyıya getirilerek hastaneye kaldırıldı.
- AA
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, Büyük Menderes Nehri'ne düşen otomobilin sürücüsü kurtarıldı.
Pamukkale'den Sarayköy istikametine giden Eşref Yokuş (26) yönetimindeki 20 BHA 10 plakalı otomobil, Uyanık Mahallesi Ada Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak Büyük Menderes Nehri'ne düştü.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri, araçtan kendi imkanlarıyla çıktıktan sonra suya gömülen otomobilin üzerinde beklemeye başlayan Eşref Yokuş'un mahsur kaldığı yerden kurtarılması için itfaiyeden yardım istedi.
İtfaiye ekipleri ve su altı arama kurtarma ekipleri, yaralı sürücüyü mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Sürücü Eşref Yokuş daha sonra sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Suya gömülen otomobil ise iş makinesi yardımıyla kıyıya çekildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.