Denizli'de sürücü nehre düşen otomobilden kurtarıldı Denizli'de Büyük Menderes Nehri'ne düşerek suya gömülen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekiplerince kıyıya getirilerek hastaneye kaldırıldı.