Denizli'de yaşayan baba-kızın ismi duyanları şaşkına çeviriyor

Baba 1977 yılında doğdu. Ve Türkiye'nin en uzun ismi böyle konuldu: Haşim Ahmet Abdülbaki Buğra Bahadır Nebioğlulları...

Nebioğulları, hayatı boyunca okulda, sınavda, bankada, askerde sıkıntı yaşadı.

Nebioğlulları isminin hikayesini ise böyle anlatıyor: "Herkes bir isim söylüyor, kendi aralarında anlaşamıyorlar sonra hepsini yazacağız diyorlar"

Türkiye'nin en uzun ismi ondaydı ta ki kızı doğana dek.

Haşim Ahmet Abdülbaki Buğra Bahadır Nebioğlulları, kızına da tam 43 harften oluşan bir isim koydu; Aybike Güliz Enzel Yağmur Eflinnisa Nebioğulları...

(Kanal d)