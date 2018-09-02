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Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir depoda yangın çıktı

Alınan bilgiye göre, Bozburun Mahallesi'nde bir nakliyat şirketine ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Depodan yükselen yoğun dumanı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopter de katılıyor.

Kereste, mutfak eşyaları ve lastik hurdalarının tutuşması nedeniyle yoğun dumanın oluştuğu yangının deponun diğer bölümlerine ve çevredeki ağaçlık alana sıçramaması için mücadele ediliyor.

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