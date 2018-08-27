Dere yatağında lav silahı bulundu
Çorum’un Alaca ilçesinde dere yatağında bir lav silahı bulundu.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, Evci köyünde yaşayan S.Ö. adlı şahıs jandarmayı arayarak köyün içerisinden geçen dere yatağında lav silahı bulduklarını bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, cumhuriyet savcısına bilgi verildi. Savcının talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha uzmanları ve Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgeye sevk edildi. Uzmanların yaptığı incelemede lav silahının kullanılmadığı, her iki tarafında bulunan emniyet pimlerinin yerinde olduğu ve çamurdan kısmen paslandığı görüldü.
İncelemenin ardından lav silahı imha edilmek üzere bomba imha uzmanına teslim edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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