Ders kitapları incelip daha da sadeleşecek

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, bu öğretim yılının başında yapılan incelemede 32 bin 390 hatayla gündeme gelen ders kitaplarının 'gevezelikle dolu' olduğunu belirterek, tuğla kalınlığındaki kitapların sayfalarının yarı yarıya azaltılacağını söyledi. Durmuş, "300 sayfalık, 500 sayfalık ders kitabı yazıyoruz. Ders kitaplarının bu kadar hacimli olması mantıksız. Sadeleştirmemiz lazım. Ders kitaplarının sayfalarını yarı yarıya indireceğiz, tasarımı değiştireceğiz. Öğrencileri yeni ve yaratıcı metin, görsel ve bilgilerle buluşturacağız" dedi.

Lise ders kitaplarından örnek veren Durmuş, "40 dakikalık bir ders için öğretmen 3 sayfalık hazırlık yapar. Daha fazlasını öğrenciye belletemezsiniz. Sadece Din Kültürü kitabı 10 formadan oluşuyor, diğer ders kitapları 20 forma ve üstü" diye konuştu.

HATALARA ÖNCELİK

Şu an, geçmiş yıllarda hazırlanan kitaplardaki hatalar ve bir daha karşılaşılmaması için yapılan çalışmalara yoğunlaştıklarını kaydeden Durmuş, kitaplardaki hatalara öncelik verdiklerini söyledi. Durmuş, "Derdimiz geçmiş yıllarda kitaplarda yaşanmış hataları en aza indirmek. Çok yoğun ve stresli bir süreç. Mükemmel kitaba ulaşma hedefimiz var" dedi.

Durmuş, yeni kitapların taslaklarını 1 ay içinde bitireceklerini ve müjdeyi vereceklerini, farklı tasarım, metin ve görsellerle zenginleştirilmiş ders kitapları hazırlanması konusunda Ar-Ge yaptıklarını kaydetti.

AKADEMİSYEN DESTEĞİ

Yeni ders kitaplarının hazırlanmasında Kemal Sayar, İskender Pala, Alev Alatlı, Tahsin Özcan, Azmi Bilgin, Nurettin Albayrak gibi akademik camiadan isimler de yer alacak. Durmuş, "Lisedeki öğretmenler, akademisyenler gibi detaylı bilgiye sahip değil, akademisyenler de bu bilgileri öğrenci düzeyine indirme konusunda problem yaşıyor. Biz ikisi arasında regülatör görevi göreceğiz. Uzman kurum ve kişilerle daha iyi ders kitapları hazırlayacağız. Gelecek yıllarda kılavuz görevi görecek" dedi.

(Habertürk)