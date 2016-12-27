Dev kaz görenleri şaşkınlık içinde bıraktı

Ardahan’da 26 yıldır Şarküteri işiyle uğraşan Erol Kayatürk, bugüne kadar bu büyüklükte bir Kaz görmediğini söyledi.

Kayatürk 6 kilo 100 gram büyüklüğündeki kazı gördüğünde şaşkınlık yaşadığını söyleyerek, ’’25 yıldır bu mesleği yapmaktayım. Şu ana kadar 4 ila 5 kilo arasında kaz bulunurdu fakat bu yıl kazlar da kilo oranı artmış durumda. Bugün aldığımız kaz 6 kilo 100 gram büyüklüğüyle ve bizi şaşırttı. Bölge halkı artık kazı da ticari amaçlı görerek üretimine önem vermektedir. Köylüler artık geçim kaynağından ziyade Kaz işini ticarete dökmüş durumda. Bu büyüklükte kazı görünce şaşırdık, Devekuşu büyüklüğünde ve inşallah köylülerimiz bu üretimi sürdürürler.’’ Dev Kaz 310 liralık fiyattan alıcısını bekliyor.

Ardahan'da aileler tarafından yapılan kaz yetiştiriciliği özellikle kırsal alanda en önemli geçim kaynağı oldu. Her köyde ortalama 2000’in üzerinde kaz yetiştiriliyor ve kar yağdıktan sonra kesilen kazlar 120 lira ile 200 lira arasında değişen fiyattan satılıyor.