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Dev yılana nefes kesen uçuk operasyonu

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde dev boa yılanının ağzında çıkan yaraya müdahale edilmesi nefes kesti.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde 3 yıldır yaşayan boa yılanı hastalandı. 3 metre boyunda ve 25 kilo ağırlığındaki boa yılanının ağzında yara çıkı. 9 yaşındaki boa yılanının kışın kaptığı enfeksiyon sonucu ağzında yara oluştu. 4 kişi tarafından güçlükle zapt edilen yılanın ağzına önce tahta sıkıştırıldı. Bu esnada veteriner yaraya müdahale etti. 10 gün boyunca düzenli bir şekilde tedavi edilen boa yılanı hızla sağlığına kavuşuyor.
 
Yetkililer, "Yılanlarda kıştan çıktıklarında tıpkı insanlardaki gibi viral enfeksiyonlar olabiliyor. Aynı grip olan insanların ağızlarında uçuklar çıkması gibi bütün sürüngen hayvanların ağızları çok hassastır. Yılanlar en hassas olanlarının başında geliyor. Bu yılanın beslenme dönemlerinde halsiz olduğunu görünce teşhis koyduk ve tedavisine başladık. Şu an gayet güçlendi ve sağlık bir hale geldi" ifadelerini kullandı.
 
Barınakta yılanların güneş ve ısı ihtiyaçlarını karşılayan özel lambaların yanı sıra özel taşlar ve su birikintileri bulunuyor. Yılanlar terleyemediği için her gün üzerlerine su püskürtülüyor.
 

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