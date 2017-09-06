DGS 2017 sınav sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? ÖSYM son dakika DGS sonuç sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı günler öncesinde araştırılıyordu. DGS sonuçları ile ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi resmi bir açıklama yaptı. Heyecanla beklenen DGS sonuçları ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre bugün açıklanacak. Resmi siteden verilen bilgilere göre 23:59'a kadar sınav sonuçlarının açıklanacağı duyuruldu. DGS sonuçlarının açıklanmasına çok az bir süre kaldı. ÖSYM tarafından DGS sonuçları 29 Ağustos tarihinde açıklanacaktı ancak bayram tatili nedeniyle ileri tarihe alındı. DGS sonuçları ilan edildikten sonra adaylar için tercih süreci başlayacak. Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminden yapacaklar. Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) giren adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM tarafından ilan edilen takvime göre DGS sonuçları 6 Eylül 2017 Çarşamba yani bugün açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesine giriş yaparak öğrenebilecekler. Sonuçlar ile ilgili olarak adayların adreslerine sonuç belgesi gönderimi yapılmayacak. Peki DGS sonuçları nasıl öğrenilir? ÖSYM sorgulama ekranı üzerinden DGS sonuçlarına nasıl uluşalır? Ayrıntılar ve yeni gelişmeler haberimizde...





ÖSYM DGS 2017 sonuçlarınını ertelenmesini şu şekilde duyurmuştu;



2017 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuç açıklama tarihi olan, 29 Ağustos 2017'nin idari tatil olarak ilan edilmesi nedeniyle 6 Eylül 2017 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir.



Adaylara önemle duyurulur.







DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



DGS sonuçları bugün ilan edilecek. ÖSYM tarafından sonuçların ilan edilmesi ile adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuc.osym.gov.tr internet sitesine girerek DGS sonuçlarını öğrenebilecekler. Adayların DGS sonuç belgesine şu bilgiler yer alacak;



-Adayın testte sözel ve sayısal bölümlerde yaptığı doğru ve yanlış cevap sayıları

-Ön lisans başarı puanı

-DGS 2017 puanları



DGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?



DGS tercih işlemleri sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecek olan tarihler arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, tercih süresi içerisinde ÖSYM aday işlemleri sistemine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Adaylar toplamda 30 tercih yapabilecek. Adaylar için tanınan tercih haklarının tamamının doldurulması gerekmiyor. Tercihler, DGS tercih kılavuzunda yer alan tablolardaki koşullar, açıklamalar dikkate alınarak yapılacak. Tercih işlemini sistem üzerinden yapan adaylar, tercih süresi içerisinde yaptıkları tercihlerde değişiklik işlemi de yapabilirler.







DGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ



DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için tercih süreci başlayacak. Tercih sürecinin ardından da adaylar için yapılan tercihler doğrultusunda yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek. Adaylar 2017 DGS puanlarına, tercihlerine, programların koşulları ve kontenjanlarına göre yerleştirme işlemine tabi tutulacak. Yerleştirme işlemi yapılırken örneğin Z programı için aday A ve aday B tercih yapmış olsun. Aday A ilk tercihine, aday B ise üçüncü tercihine Z programını eklesin. Aday B'nin puanı aday A'dan yüksekse ve ilk iki tercihine yerleşemezse, Z programına puan yüksekliğinden dolayı o yerleştirilir. DGS tercihlerinde aynı puanlara sahip olan adaylar için standart puana bakılır. Ardından ÖBP hangi adayın daha yüksek ona bakılır. Eşitliğin hala devam etmesi durumunda da tercih listesinde programı üst sıraya yazan adaya bakılır. Eşitlik hala devam ediyorsa da adayların doğum tarihlerine bakılır. Doğum tarihine göre de yaşı küçük olan aday program için öncelik hakkı kazanır.



Sınav sonuçlarının açıklanması ile adaylar tercih işlemi yapacaklar. Adayların sonuç belgelerinde; 2017 DGS puanları, ön lisans başarı puanları yer alacak. Bu bilgiler dışında adaylar sınav sonuç belgesi üzerinden testin sayısal ve sözel bölümlerinde yaptıkları doğru ve yanlış cevap sayılarına da ulaşabilecekler. Adaylar için tercih tarihleri, ÖSYM tarafından belirlenecek. ÖSYM tarafından belirlenen tarih aralığında DGS tercih işlemleri yapılabilecek. Tercih işlemini yapan adaylar, tercih süresi içinde tercihlerinde değişiklik yapabilecek. Adayların tercih için toplam 30 tercih hakkı bulunuyor. 30 tercih hakkının tamamının adaylar tarafından doldurulma zorunluluğu bulunmuyor.



DGS PUANI NASIL HESAPLANIR?



Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar Tablo-A’da yer almıştır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.



DGS PUAN HESAPLAMA FORMÜLÜ



DGS SÖZEL: 87.747 + (Sözel net x 1.681) + (Sayısal Net x 0.315) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)





DGS SAYISAL: 105.536 + (Sözel Net x 0.336) + (Sayısal Net x 1.575) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)





DGS EŞİT AĞIRLIK: 96.642 + (Sözel Net x 1.009) + (Sayısal Net x 0.945) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)



Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı: Bölümünü iyi dereceyle bitirenler 80, orta sıralarda bitirenler 65, son sıralarda bitirenler 50 olarak girebilir.



EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?



DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.



Bu durumunda adaylar, 2017-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir. Ek Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.



Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (15,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmaz.