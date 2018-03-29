DİB MBSTS giriş belgesi sorgula 2018 ÖSYM MBSTS sınav yerleri öğrenme ekranı

DİB Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) giriş yerleri açıklandı mı sorusu merak edilirken beklenen açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın (DİB) gerçekleştireceği Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’na (MBSTS) girecek adayların beklediği haber geldi.Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS), Diyanet personeli için büyük öneme sahip olduğu için yakından takip edilmekte. Diyanet uhdesinde görev yapmakta olan imam, müezzin ve Kur'an kursu hocaları gibi birçok kesimi yakından ilgilendiren MBSTS hakkında önemli açıklama yapıldı. Diyanet tarafından yapılan açıklamada, MBSTS'nin hangi kurum tarafından hangi tarihte yapılacağı, başvuru işlemlerinin nasıl olacağı, başvuru ücretlerinin kaç tl olup hangi yolla yatırılacağına dair pekçok konuda bilgilendirme yapıldı. 2018-DİB-MBSTS sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek. İşte DİB Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ile ilgili merak edilenler...



Diyanet uhdesinde görev yapmakta olan din görevlileri ve gönüllüleri tarafından yakından takip edilen MBSTS, yurtdışına ve hacca görevli olarak gitmek isteyenlerin, görevde yükselmek isteyenlerin ve hatta görev yaptığı camiden başka bir camiye nakille gitmek isteyenlerin olmazsa olmazları arasındadır. Böyle önemli bir sınav hakkkında gerekli bilgileri elimizden geldiğince siz Mihrap Haber okurları ile paylaşmakten memnuniyet duyuyoruz.







ÖSYM, başvuruları tamamlanan Diyanet İşleri Başkanlığının 2018 Yılı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) ile ilgili duyuru yayımladı. “2018-DİB-MBSTS Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı” duyurusuyla adayları bilgilendiren ÖSYM, kritik bir hatırlatmada bulundu:







7 Nisan 2018 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2018-DİB-MBSTS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14:00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.



MBSTS Sınavına Kimler Girebilir?



Diyanet tarafından Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “Diyanet İşleri Başkanlığı personeli (kadrolu ve sözleşmeli) bu sınava başvurabilecektir.” ifadeleri yer almaktadır. Buna göre bir yıl içinde görevde yükselmek isteyen, yurtdışına veya hacca görevli olarak gitmek isteyen veya bulunduğu camiden başka bir camiye nakil sınavı ile gitmek isteyenler bu sınava girmelidirler.