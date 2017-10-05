Didem Çolak kimdir nereli kaç yaşında Didem Çolak hangi filmlerde oynamıştır

Didem Çolak, Filiz Aker'in Vatan Şaşmaz'ı otel odasında öldürüp intihar etmesinin ardından ismi bir anda duyulmaya başladı. Oyuncu Didem Çolak yakalandı İstanbul'da bir otelde Vatan Şaşmaz’ı öldürdükten sonra Filiz Aker’in intihar ettiği olayda, ceset görüntülerini internette yaydığı iddiasıyla aranan oyuncu Didem Çolak. 5 Ekim 2017 günü İstanbul Asayiş Şube Gasp Büro ekipleri tarafından Konya’da yakalandı. Peki Çılgın Dersane filmindeki ufak rolüyle bilinen Didem Çolak neden bir anda gündeme oturdu? Didem Çolak Vatan Şaşmaz - Filiz Aker görüntülerini nasıl aldı? Didem Çolak kimdir? Didem Çolak hakkında bilgiler haberimizde...



İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, görüntülerin yayılması ile ilgili soruşturma başlatmış, soruşturma kapsamında bir polis memuru gözaltına alınırken, polisin eşi ve kayınbiraderinin de ifadesi alınmıştı. Açığa da alınan polis memuru görüntüyü çektiğini itiraf ederek, “Evet bu görüntüyü ben çektim” demişti. Polis, eşinin kendisinin mesaide olduğuna inanmadığı için hızlı bir şekilde görüntüyü çekerek eşine gönderdiğini, eşinin de aile Whatsapp grubuna gönderdiğini öğrendiğini söylemişti.







Olayın ardından Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker’in ceset görüntüleri internete yayılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, görüntülerin yayılması ile ilgili soruşturma başlatmış, soruşturma kapsamında bir polis memuru gözaltına alınırken, polisin eşi ve kayınbiraderinin de ifadesi alınmıştı.



Açığa da alınan polis memuru görüntüyü çektiğini itiraf ederek, “Evet bu görüntüyü ben çektim” demişti.



Polis, eşinin kendisinin mesaide olduğuna inanmadığı için hızlı bir şekilde görüntüyü çekerek eşine gönderdiğini, eşinin de aile Whatsapp grubuna gönderdiğini öğrendiğini söylemişti.



Polis Başmüfettişinin yaptığı araştırmada, polisin eşinin erkek kardeşi de görüntüyü kız arkadaşı Didem .Ç’ye gönderdiği, Didem Ç’nin de görüntüyü bazı basın kuruluşlarına satmaya çalıştığı ve internete yayılmasından sorumlu olduğunu belirlemişti.



Didem Ç’nin görüntüyü satmak için bazı basın kuruluşlarıyla yaptığı whatsapp yazışmaları medyaya yansımıştı. Yapılan bu tespitin ardından oyuncu Didem Ç, İstanbul Gasp Büro ekipleri tarafından aranmaya başlandı.



İSTANBUL POLİSİ KONYA'YA GİTTİ



Polis Başmüfettişinin yaptığı araştırmada, polisin eşinin erkek kardeşi de görüntüyü kız arkadaşı Didem Ç.’ye gönderdiği, Didem Çolak.’nin de görüntüyü bazı basın kuruluşlarına satmaya çalıştığı ve internette yayılmasından sorumlu olduğunu belirlemişti. Didem Ç.’nin görüntüyü satmak için bazı basın kuruluşlarıyla yaptığı Whatsapp yazışmaları medyaya yansımıştı. Yapılan bu tespitin ardından oyuncu Didem Ç, İstanbul Gasp Büro ekipleri tarafından aranmaya başlandı. Ancak adreslerinde bulunamadı. Ekipler, Didem Ç.’nin Konya’da olduğunu belirledi. Hemen bir ekip Konya’ya gitti. Didem Ç., yakalanarak İstanbul’a getirildi. Savcılığın ifadesini alacağı belirtilen Didem Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği bildirildi.







DİDEM ÇOLAK KİMDİR?



Didem Çolak, "Çılgın Dershane 4 Ada" filminde hayalet gelin rolüyle oyunculuğa ufak bir adım atmıştır.

