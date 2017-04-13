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Dikkat! Meteoroloji sel baskınına karşı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada sel, su baskını ve yıldırıma karşı Antalya’nın doğu ilçelerinde yaşayanları uyardı.

  • DHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'nın doğu ilçelerinde bu akşam ve gece kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunuldu.

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