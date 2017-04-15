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Ülke genelinde hava durumu 15.04.2017

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre, hava sıcaklığının iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Anadolu'nun doğusu ile Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Niğde, Karaman ve Artvin çevrelerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Anadolu'nun doğusu ile Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.  
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
 
Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu, yurdun doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
 
  Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  Ankara: Parçalı bulutlu 18
  İstanbul: Parçalı bulutlu 20
  İzmir: Parçalı bulutlu 25
  Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
  Antalya: Parçalı bulutlu 22
  Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 14
  Trabzon: Parçalı bulutlu 14
  Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9
  Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

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