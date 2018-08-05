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Dinamitle balık avlamak isteyen şahıs, dinamitin elinde patlaması sonucu hayatını kaybetti

Muğla’nın Dalaman ilçesinde balık avı sırasında dinamit kullanmak isteyen şahıs, dinamitin elinde patlaması sonucu hayatını kaybetti.

  • İHA
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Dalgakıran Çayboğazı mevkiine balık avlamak için giden Mehmet Dilik, dinamitle balık avlamak istedi. Dilik’in elinde bulunan dinamit lokumu bir anlık dalgınlık sonucu patladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.
 
Olay yerinde hayatını kaybeden Dilik’in cenazesi Dalaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dilik’in cenazesinin Muğla Adli tıp kurumuna gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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