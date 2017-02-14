Dip boyası derdini geciktirmenin yolları
Her kadın zaman zaman çeşitli sebeplerle dip boyasını ihmal eder. Dip boyasına zamanın olmadığında bu önerilerle, sadece bir gününü değil birkaç gününü kurtarabilirsin.
Göz farı yöntemini dene
Islak bir makyaj fırçasını saç rengine yakın bir göz farına batırıp saç diplerine sür. Dip boyanın geldiğini kimse fark etmeyecek.
Düzleştirme
Saçların ne kadar düz olursa dip boyanın geldiği o kadar belli olur. Dip boyanı ötelemen gerektiğinde saçlarını dalgalı kullan, kafana yapışan saç modellerinden uzak dur.
Saç aksesuarları kullan
Hazır saç aksesuarları da modayken günü kurtarman gerektiğinde saç bandı, bandana, şal, şapka vb. aksesuarlarla saç diplerini saklayabilirsin.
Rengi akıllıca seç
Düzenli olarak diplerini boyamaya vakit bulamıyorsan saç boyarken kendi saç rengine uygun bir renk seçmelisin. Böylece dip boyan geldiğinde uzun süre fark edilmeyecek.
Ombre tercih et
Ombre tekniği son günlerde oldukça moda. Ombre yaparken saçların sadece uçlarını boyayacağın için dip boyası sorunu tamamen ortadan kalkacak.
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