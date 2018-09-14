Direksiyon başında eşiyle tartışırken kaza yaptı: 5 yaralı

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu 18. kilometresi Gelemen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ayvacık ilçesinde ikamet eden Orhan Tozmaz (34), Azeri uyruklu baldızı Dinar İlyasova'ya Samsun'da kalması için oturum almak üzere Samsun'a gitmek için eşi, baldızı ve çocukları ile birlikte minibüsle yola çıktı. İddiaya göre, Orhan Tozmaz idaresindeki 06 GE 2538 plakalı minibüs Çarşamba'dan Samsun istikametine seyir ederken sürücü ile aracın içindeki eşi arasında tartışma çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkıp ağaca çarptıktan sonra şarampole yuvarlanıp devrilerek ters döndü. Kazada, araç sürücüsü Orhan Tozmaz, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı öğrencisi Azeri uyruklu eşi Fargana Tozmaz (33), oğlu Ferhan Tozmaz (4) ve kızı Suden Nur Tozmaz (7) ve baldızı 2 çocuk annesi Dinar İlyasova (29) yaralandı. Kaza sonrası Dinar İlyasova araç sürücüsü eniştesi Orhan Tozmaz'a tepki gösterdi.

Yaralılar, 112 Acil ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.