Direksiyon başında kalp krizi geçiren şoför aracı sağa çekip yardım istedi

10 Ağustos tarihinde sabah saatlerinde Döşemealtı hattı üzerinde yaşandı.Yaklaşık 50 kişinin bulunduğu Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplu ulaşım aracında şoför olarak çalışan İsmail Atladı (47) direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kendini kötü hisseden sürücü önce merkezini arayıp durumu anlattı ve araç istedi. Bir süre daha yoluna devam eden sürücü ağrıları artınca " Arkadaşlar ben çok kötü olduk gözüm kararmaya başladı araç istedim bu aracı burada durduruyorum gelen araca binersiniz kimseyi riske atamam ambulans gelecek," diyerek otobüsü sağa çekti.

Yolculardan yardım isteyen Atladı'nın imdadına aralarında bir hemşirenin de bulunduğu yolcular yetişti. Bir süre yerinden kalkamayan sürücü telefonla ikinci kez merkeziyle görüşüp durumu anlattı. Ambulans ve araç gelinceye kadar yolcuların yardımcı olduğu, yakasını açıp yüzünü suyla yıkadığı şoförün nabzı da otobüste bulunan ve hemşire olan bir yolcu tarafından kontrol edildi. Hemşire, ambulans gelinceye kadar sürücünün başından ayrılmadı. Acı çektiği her halinden belli olan otobüs şoförü, gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.Otobüs, gelen yeni şoför tarafından bulunduğu yerden alınırken yolcular da başka bir otobüsle yollarına devam etti.