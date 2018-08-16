Direksiyon başında kalp krizi geçiren şoför aracı sağa çekip yardım istedi
Antalya'da direksiyon başında kalp krizi geçiren toplu taşıma aracı şoförü aracı sağa çekip merkezinden ve yolculardan yardım istedi. İlk yardım yolcular tarafından yapıldı. Yolcular arasında bulunan bir hemşirenin de nabzını kontrol edip müdahale ettiği sürücü ' Arkadaşlar Kendimi iyi hissetmiyorum benden bu kadar, kimsenin hayatını riske atamam' deyip aracı sağa çekti.
- İHA
10 Ağustos tarihinde sabah saatlerinde Döşemealtı hattı üzerinde yaşandı.Yaklaşık 50 kişinin bulunduğu Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplu ulaşım aracında şoför olarak çalışan İsmail Atladı (47) direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kendini kötü hisseden sürücü önce merkezini arayıp durumu anlattı ve araç istedi. Bir süre daha yoluna devam eden sürücü ağrıları artınca " Arkadaşlar ben çok kötü olduk gözüm kararmaya başladı araç istedim bu aracı burada durduruyorum gelen araca binersiniz kimseyi riske atamam ambulans gelecek," diyerek otobüsü sağa çekti.
Yolculardan yardım isteyen Atladı'nın imdadına aralarında bir hemşirenin de bulunduğu yolcular yetişti. Bir süre yerinden kalkamayan sürücü telefonla ikinci kez merkeziyle görüşüp durumu anlattı. Ambulans ve araç gelinceye kadar yolcuların yardımcı olduğu, yakasını açıp yüzünü suyla yıkadığı şoförün nabzı da otobüste bulunan ve hemşire olan bir yolcu tarafından kontrol edildi. Hemşire, ambulans gelinceye kadar sürücünün başından ayrılmadı. Acı çektiği her halinden belli olan otobüs şoförü, gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.Otobüs, gelen yeni şoför tarafından bulunduğu yerden alınırken yolcular da başka bir otobüsle yollarına devam etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.