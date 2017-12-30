Direksiyon sınavı ne zaman MEB 2018 direksiyon sınavı Ocak ayının kaçında yapılacak? Sürücü adayları bu soruların cevaplarını araştırmaya başladı. Direksiyon sınavı tarihleri ne zaman? Direksiyon sınavından başarılı olmak için ne yapılmalıdır? Direksiyon sınavı 2018 yılının kaçıncı ayında yapılacak? 23 Aralık’ta ehliyet yazılı sınavına giren adaylar büyük bir heyecanla direksiyon sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Ehliyet sınavında en az 70 puan alanlar, direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. Direksiyon sınavında adaylara ilk olarak, atacın tanınması ile ilgili birkaç soru sorulur. Sorulara yeterli cevaplar veremeyenler başarısız sayılırlar. Sürüş aşamasına geçildiğinde, adayın aynaları kontrol etmesinden emniyet kemerini takmasına direksiyon hakimiyetini sağlamasından hız kurallarına uymasına kadar pek çok noktaya dikkat edilir ve puan verilir. Adayın sürüş esnasında yapacağı her hata puanının düşmesine neden olur. İşte merak edilen sürücü adaylarını ilgilendiren Direksiyon sınavı ne zaman MEB 2018 direksiyon sınavı Ocak ayının kaçında yapılacak? Sorularının yanıtları sizlerle…

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

13-14 Ocak 2018 tarihinde yapılacak.

DİREKSİYON SINAVI NASIL YAPILIR?

Ehliyet sınavında en az 70 puan alanlar, direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. Direksiyon sınavında adaylara ilk olarak, atacın tanınması ile ilgili birkaç soru sorulur. Sorulara yeterli cevaplar veremeyenler başarısız sayılırlar. Sürüş aşamasına geçildiğinde, adayın aynaları kontrol etmesinden emniyet kemerini takmasına direksiyon hakimiyetini sağlamasından hız kurallarına uymasına kadar pek çok noktaya dikkat edilir ve puan verilir. ADayın sürüş esnasında yapacağı her hata puanının düşmesine neden olur.

Sınavda adayın aracı düzgün şekilde hareket ettirmesi, dönüş kurallarına uyması, emniyet kemerini takması gibi durumlar artı puan getirir. Adayın hız kurallarını ihlal etmesi, araç ile geri geri gidememesi gibi durumlar da puanının düşmesine neden olur. Direksiyon sınavının süresi ortalama olarak 35 dakikadır. Her adayın sınavından sonra, 5 dakika ara verilir. Sınavın sonuçları da sınav komisyonu tarafından genel olarak aynı gün içerisinde açıklanır ve adaylara ilan edilir.

STAJYER EHLİYET NEDİR?

Direksiyon sınavını geçenler, stajyer ehliyet sahibi olurlar. Stajyer ehliyet için verilen süre,2 yıldır. Adayların bu süreçte başarılı olabilmesi için, 75 ceza puanına ulaşmaması gerekir. 75 ceza puanına ulaşanların ehliyetlerine el konulur. Ehliyeti alınanlar, psikoteknik teste girerler. Test sonucunda ehliyet alınabilmesi için, sürücü kursuna kayıt olunarak yeniden sınava girilmesi gerekir.

DİREKSİYON SINAVI NASIL UYGULANIR?

Yazılı ehliyet sınavını geçen sürücü adayları bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girecekler. Direksiyon sınavının ilk 5 dakikasında araç ile ilgili 5 soru sorulur. Bu soruları cevapladıktan sonra araç uygun şekilde çalıştırılır ve kalkış yapılarak direksiyon hakimiyetine bakılır. Yokuşta geri kaydırmadan kalkış yapılmalıdır. Geri geri park ve geri geri düz gitme parkuru da vardır. Sınavın son aşamalarında takip mesafesini koruyup korumadığınız ve U dönüşünde trafik işaretlerini de dikkate alıp almadığınıza bakılır.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

a - Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde kursiyerin sınava girmesi,

b - Fotoğraflı cevap kâğıdı ve soru kitapçığının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması, zarar görmüş ya da eksik çıkması,

c - Cevap kâğıdı ve sınav giriş belgesindeki fotoğrafların uyuşmaması,

ç - Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiği salon görevlilerince tespit edilmesi

d - Kursiyerlere ait cevap kâğıdının değerlendirilmesi esnasında bilgisayar ortamında yapılan kopya analizlerinde sistemin ikili ve/veya toplu kopya taraması sonucunda kopya tespit edilmesi,

e - Geçerli kimlik belgesinin ve onaylı sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

f - Başka kursiyerin sınav evrakının kullanılması,

g - Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi

ğ - Üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar(işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri kursiyerin yanında bulundurması,

h - Sınav evrakının sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla gönderilmesi,

ı - Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken kursiyerlerin sınavları iptal edilecektir. Salon görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği kursiyerlerle ilgili durumu açıklayıcı tutanak hazırlayarak sınav evrakı ile birlikte ÖDSGM’ye göndereceklerdir.

i - Sınav dokümanına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek, cevap kağıdının okunmasına engel olacak işaret ve karalama yapmak),

j - Sistemden hatalı fotoğraf yüklenmesi (sistem / nüfus cüzdanına uygun olmayan),

k - Fotoğraflı sınav giriş belgesinin, soru kitapçığının ve cevap kâğıdının görevlilere teslim edilmemesi,

l - Cevapların soru kitapçığına işaretlenip cevap kâğıdının boş bırakılması hâlinde aday sınava girmiş sayılır ancak sınavı değerlendirilmez.

m - Sınav görevlilerince hazırlanan tutanaklarda sınav kurallarının aday tarafından ihlal edildiğinin belirtilmesi, durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kuralları yukarıda sayılan nedenlerden dolayı ihlal edildiği için kursiyerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

Direksiyon sınavında ne gibi yenilikler var?

Geri park etme

Park etme Sınavın en önemli değişkenlerinden biri olarak kabul edilebilir. Park etme iki duba arasına yapılır.

Dubalar arasındaki mesafe aracın uzunluğunun 1,5 katı kadar olmalıdır. Bunun yanında park alanları paralel çizgilerle belirlenmiştir.

Bir hamlede iki duba arasına girilir, iki duba arasında en fazla 2 hamlede park gerçekleştirilir. (Daha önce haberlerde tek hamlede park zorunluluğu geldi başlıkları yayınlandı. Bu tarz haberlere inanmayın.) Önemli olan park yerine geri geri gelirken bir defada yani ileri-geri yapmadan girmek gerekiyor. Park alanı içine girdiniz diyelim. Bundan sonra iki hamlede aracı düzeltebilirsiniz.

Kaldırımla araç arasındaki mesafe 50 cm'den fazla olmamalıdır. Dubalara çarpmamanız ve kaldırıma çıkmamanız gerekiyor.

Geri geri gelme

Sürücü adayları önceden belirlenmiş alanlarda 25 metre şerit ihlali yapmadan çizgilere paralel geri geri gelmeliler. Geri geri gelirken direksiyon sol el ile üsten tutulur. Vücut tam geriyi görecek şekilde döndürülür. ( Not: Geri geri gelirken kesinlikle kendinizi germeyiniz. Bu konuda sıkıntılarınız varsa mutlaka bunun üzerine çalışın. )

Geri geri gelmeyi bitirmeden önünüze dönmeyin. Tam olarak araç durduğunda önünüze dönebilirsiniz. Geri geri gelirken önemli hususlardan biri direksiyonda hakimiyetidir direksiyonu sağa sola çok kırmadan istikametinizi bozmadan gelmeniz önemlidir.(Geri geri gelirken bazen yön kavramı karışabiliyor) Paralel çizgilerin dışına çıkmamalısınız.