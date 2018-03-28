Diriliş Ertuğrul yeni 113.bölüm fragmanı yayında mı TRT Diriliş Ertuğrul son 112.bölüm izleme linki

Diriliş Ertuğrul yeni 113.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç paylaştığı Diriliş Ertuğrul son 112.bölüm izleme linki haberimizde. Diriliş Ertuğrul’un merakla beklenen 112. Bölüm fragmanı yayınlandı. En son 111. Bölümüyle ekrana gelen Diriliş Ertuğrul 112. bölümünün fragmanının yayınlanmasının ardından yeni bölüm heyecanla beklenmeye başlandı. TRT ekranlarında izleyicileriyle buluşan Diriliş Ertuğrul’un ;yapımcılığını Tekden Film’in üstlendiği, senaryosu Mehmet Bozdağ ve Atilla Engin elinden çıkan dizide yönetmen koltuğunda Metin Günay bulunuyor. Dizide Ertuğrul Bey karakterini Engin Altan Düzyatan, Halime Hatun karakterini Esra Bilgiç, Hayme Ana karakterini Hülya Darcan , Turgut Alp karakterini ise Cengiz Çoşkun canlandırıyor. İşte Diriliş Ertuğrul yeni 113.yeni bölüm fragmanı ve 112.son bölümde yaşananlar...



DİRİLİŞ ERTUĞRUL 113.BÖLÜM FRAGMANI



Diriliş Ertuğrul’un heyecanla beklenen 113. bölüm fragmanında neler yaşanacağını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.





DİRİLİŞ ERTUĞRUL 112.BÖLÜMÜNDE İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?



Diriliş Ertuğrul’un yeni bölüm fragmanında ; Ertuğrul ve Günalp Bey karşı karşıya geliyor. Ertuğrul’un ‘’ bu kaleyi kılıcımla fethettim ben, şimdi kan dökülmesin diye devletim adıma sana teslim ederim’’ lafı üzerine Günalp Bey artık Karacahisar kalesinin sahibi oluyor.



Ertuğrul, bir oyun kurarak Ahmet’in Kritos’u kurtarmasını sağlamış ve bu sayede Ahmet, Kritos’un güvenini kazanmıştı. Bu yüzden Kritos, Ahmet’i Köpek’in yanına elçi olarak göndermişti. Ahmet ise Köpek’in canını kurtararak onun da güvenini kazanmıştı. Günalp, Ertuğrul’un onu öldüreceğini düşünürken kendini onunla birlikte Söğüt’te bulmuştu. Köpek, Ertuğrul’un ipini çekebilmek için sultanı Ertuğrul’a karşı dolduruşa getirmeye çalışmış ve devlet erkanını da yanına almıştı. Bu sayede de Ertuğrul’un uç beyliğinin elinden alınması için sultana ferman imzalatmıştı. Aslıhan’ın ve beylerin Söğüt’e göçme konusundaki endişeleri ise artmıştı. Ertuğrul ve Kritos Söğüt’te karşı karşıya gelmiş ve Kritos, Ertuğrul’un eline geçmişti. Sonrasında saraydan gelen bir fermanla, Ertuğrul’un uç beyliğinin elinden alındığı ve Günalp’a verildiği anlaşılmıştı…







Ertuğrul, Köpek’in kendisine karşı çevirdiği oyunların üstesinden gelebilecek mi? Uç beyliğinin Ertuğrul’dan Günalp’a geçmesiyle, bu ikili arasındaki ilişki nereye varacak? Ahmet, Köpek’in yanında neler yapacak? Marya’nın akıbeti ne olacak?



Uç beyliğinin kaybedilmesinden sonra Kayı Obası’nda ahval ne olacak? Söğüt’e göçme hususunda Çavdarların tavrı ne olacak? Köpek’in gitgide artan nüfuzu, devleti tamamen ele geçirmesini sağlayacak mı? Günalp’ı Ertuğrul’a karşı kışkırtmayı başarabilecek mi? Köpek, Altunaba’dan sonra hedefine kimi alacak? Sultan Gıyaseddin’in Köpek’e karşı hamlesi ne olacak?



Günalp Bey kalenin teslimini alır almaz, Sadettin’in emirlerini de yerine getirmeye başlıyor. Lafları ile inanmış olan Günalp Bey ilk iş olarak tekfuru serbest bırakıyor. Öyle ki tekfur tam da darı ağacında asılacakken Günalp Bey’in emri ile ölümden kıl payı kurtuluyor. Bunun üzerine Günalp Bey hızlıca Sulh Sözleşmesinin imzalanmasını organize ediyor. Günalp Bey ve tekfur anlaşmayı mühürleyerek kalenin Ertuğrul’un elinden gidişine seviniyor. Tekfur hem ölümden kurtulmanın hem de Sulh anlaşmasının imzalatmanın sevinci ile sıradaki hedefinin Ertuğrul’dan intikam almak olduğunu söylüyor. Tekfur ‘’ Sögüt’e birdaha geldiğinden seninle görülecek bir hesabımız var’’ diyor. Ertuğrul ise kaleden ayrılırken herkes dönüp ‘’ kılıç ile fethedeceğimiz daha nice kaleler vardır’’ diyerek yıkılmadığını belirtiyor. Peki Ertuğrul Bey gerçekten kaleyi bırakıp gidecek mi? Tekfur dediği gibi büyük bir intikam için Ertuğrul’un peşine düşecek mi?



DİRİLİŞ ERTUĞRUL 112.BÖLÜM FRAGMANI









DİRİLİŞ ERTUĞRUL 111. SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?



Diriliş Ertuğrul’un geçen hafta ekranlara gelen son bölümünde; Ertuğrul Bey sultanın emri ile tarafına yöneltilen tüm suçlamalardan beraat etmişti. Bunun üzerine Ertuğrul Bey hemen Artuk, Turgut, Bamsı ve Sungur’u kurtarmış, Günalp’a da haddini bildirmişti. Fakat Emir Sadettin boş durmamış ve Altunaba, Şehzade Kılıçarslan, ve annesini öldürtmüştü. Akabinde Günalp Bey’in aklına girerek Bilecik tekfuru Kritos ile anlaşmaya varması konusunda ikna etmişti.



Ertuğrul Bey ise başka bir heyecan içindeydi. Halime Hatun gebe olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine Ertuğrul Bey zevcesini kutlamış ve kendisi yerine Ahmet’e cehennem savaşçılarının lideri olması emrini vermişti. Ertuğrul Bey ise Karacahisar kalesine vararak Günalp Bey ise Bilecik tekfurunun Sulh anlaşmasını yapmasını engellemişti. Akabinde ise Kritos’u tutuklayarak darı ağacına göndermişti.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 112.BÖLÜM FRAGMANI







DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİ KONUSU



TRT’nin en önemli yapımlarından olan Diriliş Ertuğrul’da ; Moğollar ile zorlu mücadele veren Ertuğrul Bey’in hikayesini konu ediniyor. Ertuğrul Bey vatan toprağını genişletmek ve Türklerin güvenliğini sağlamak için kutlu bir davanın peşine düşer. Bu davada ona inanarak biat eden Kayı Boyu ile zorlu bir mücadeleye başlar. Bu mücadelede kardeşlerinden, evinden , yurdundan ayrı kalmayı göze alan Ertuğrul Bey, Karacadağ sınırına kadar ulaşır. Karacadağ obasında Ertuğrul Bey’i bambaşka bir hayat bekler. İhtiras, ihanet, entrikalar içinde vatanını korumaya çalışan Ertuğrul Bey ve Kayı boyunun şanlı hikayesi gururumuzu kabartıyor.



DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİ OYUNCULARI



Ertuğrul Gazi kimdir?



Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Bey'in babası olan Ertuğrul Gazi, 1188 yılında doğmuş, babası Süleyman Şah annesi Hayme Hatun’dur. Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyuna mensup olan Ertuğrul Gazi, Osmanlı Devleti kurucusu Osman Bey’in babasıdır. 9. asırda Ertuğrul Gazi’nin ataları Moğol istilası üzerine Buhara ve Semerkant (Özbekistan) üzerinden Horosan (Türkmenistan) bölgesine yerleştiler.



Ertuğrul Gazi, oğlu Osman Bey’e tecrübeli kumandalar bırakmakla beraber küçük bir beylik ve fethe müsait bir ortam hazırlamıştır.



Süleyman Şah’ın dört oğlundan biri olan Ertuğrul Gazi, annesi Hayma Ana ve küçük kardeşi Dündar Bey ile beraber 444 çadırlık efradıyla beraber Sürmeliçukur yöresine yerleştiler. Bir müddet sonra batıya doğru gittiler.



Karacahisar ve Söğüt’ü fetheden Ertuğrul Gazi, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’ın kendisine verdiği Söğüt ve çevresine yerleşti.



Ertuğrul Gazi, Selçuklu Devleti’nin kuzeybatı uç sınırlarını en iyi şekilde koruyup, asayiş temin etti. Ertuğrul Gazi, komşu Bizans tekfurlarına karşı kazandığı zaferlerden dolayı “Gazi” ünvanı aldı.



Anadolu’daki Türk Beylikleri Selçuklu’dan ayrılırken, Ertuğrul Gazi vefakârlık göstermiş ve Selçuklular’a bağlı bir uç bey olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Ertuğrul Gazi’nin bu vefakârlığının neticesinde Anadolu’nun dört bir tarafından gelen gazilerin, dervişlerin, âlimlerin, diğer yörelerdeki Türkmenlerin onun sancağı altında toplanmasına sebep olmuştur.



Ertuğrul Gazi, Halime Hatun ile evlendi. Gazi Sarı­Batı Savcı Bey (vefâtı: 1288), Gündüz Alp (vefâtı: 1306), ve Osman Bey (1258­1326) adlarında üç oğlu oldu.



Ertuğrul Gazi, 1281 yılında 93 yaşında Bilecik, Sögüt ilçesinde vefat etmiştir. Sögüt ilçesi'nde her yıl Ertuğrul Gazi'yi anma törenleri yapılmaktadır.



Ertuğrul Gâzinin ölümünden sonra, küçük oğlu Osmân Gâzi, kabîlesinin reisi oldu. Osman Bey’in de başarısı ile Osmanlı Devleti tam altı asır yaşadı.







Bilecik Tekfuru Kritus ( Hasan Şahintürk ) : Bilecik Tekfuru olan Kritus aslında Titan’ın öz babasıdır. Oğlu Titan’ın Ertuğrul ile mücadelesinden arkadan maddi manevi destek vermiştir. Fakat oğlu Ertuğrul tarafından öldürülünce intikam ateşi ile Ertuğrul’a saldırmaya başlamıştır. İlk başta Ares’e destek vererek Ertuğrul’u bitirmeye çalışmış fakat başarılı olamayınca kendisi sahneye çıkmıştır. İlk icraatı ise Emir Sadettin Köpek ile gizli bir anlaşma imzalamak olmuştur. Daha sonra ise Günalp Bey’e yaklaşarak Karacahisar kalesinin Ertuğrul’un elinden alınmasına sebep olmuştur.



Günalp Bey ( Engin Öztürk ) : Emir Saadettin Köpek’in Karacahisar Kalesi’ndeki temsilcisi olarak görev yapıyor. Sultan Alaaddinin fermanı ile Karacahisar Kalesinin geri verilmesinin ardından Günalp Bey, kalenin yönetimini devralıyor. Günalp Bey acımasız ve gaddar bir adamdır. İlk iş olarak Ertuğrul Bey’in askerlerini idam ettirmeye çalışır. Ertuğrul Bey ve Günalp Bey kale için karşı karşıya gelir ve büyük bir güç savaşı başlar.





EMİR SADEDDİN KÖPEK HAYATI



Hayatının ilk yıllarına dair yeterli bilgi yoktur; zira Selçuklu Sultanlarının hizmetine nasıl girdiği de bilinmemektedir. I. Alaeddin Keykubat döneminde Eyyubiler’e karşı düzenlenen seferde sol kanat kuvvetlerinin komutanı olup aynı zamanda emir-i şikar, nakkaş ve mimar da olduğu bilinmektedir. Yapmış olduğu en ünlü yapı Kubadabad Sarayı’dır.



Alaeddin Keykubat hayatını kaybedince yerine geçen II. Gıyaseddin Keyhusrev’in en sadık adamlarından biri oldu. Harizmliler ile yapılan mücadele sonunda yenilgiye uğradılar ve Sadeddin Köpek bu durumdan mesul tuttuğu atabegi Şemseddin Altunaba’yı öldürttü. Altunaba, II. Kılıçarslan döneminden beri devlete hizmet eden biriydi.



ACIMASIZ BİR DEVLET ADAMI



Sultandan aldığı bir ferman ile İzzeddin Kılıçarslan’ın annesini boğduran Sadeddin Köpek, sultanın henüz erkek çocuğu olmadığı için kardeşleri Kılıçarslan ile Rükneddin’in hayatlarına dokunmadı ancak kalede hapsedildi. Sultanın erkek çocuğu olduğunda ise öldürmesi için görevlendirilen Armağanşah, kardeşlerini öldürmedi ve bunu sultandan ve Sadeddin Köpek’ten gizledi.







GÜCÜ GÜN GEÇTİKÇE ARTTI



Sadeddin Köpek, Ankara’ya giderken Akşehir’de bir muganniye ile gayri meşru ilişkide bulunmakla itham edilen Taceddin Pervane’nin Ankara’da recmedilerek öldürülmesini sağladıktan sonra yönetime tamamen hakim oldu. Diğer devlet adamlarını da korkutan Köpek’in gücü günden güne artmakla birlikte siyasi ve askeri alanda bizzat başarı elde edememiştir. Eyyubiler’in hakimiyeti altındaki Samsat Kalesi’ni kuşatan Köpek, 1238 yılında kaleyi teslim eden hristiyanlardan aldı.



TAHT HESAPLARI YAPMAYA BAŞLADI



Sümeysat’ın ele geçirilmesinin ardından nüfuzu bir kat daha artan Köpek, başarılı bir kumandan ve tecrübeli bir devlet adamı olan Kemaleddin Kamyar’ı Konya yakınlarında öldürttü. Bu olaydan sonra II. Gıyaseddin Keyhusrev’i de saf dışı bırakıp Selçuklu tahtına oturmanın hesaplarını yapmaya başladı.



Selçuklu tahtına oturması için öncellikle Selçuklu hanedanına mensup olduğunu ispatlaması gerekiyordu ve bunun için Köpek bu konuda da bir çözüm yolu buldu. Annesi Şehnaz Hatun’un Sultan I. Gıyaseddin Keyhusrev ile gayri meşru ilişkisi olduğunu, I. Gıyaseddin’den iki aylık hamile iken bir başkasıyla evlendiğini, kendisinin bu nikahtan yedi ay sonra dünyaya geldiğini, yani I. Gıyaseddin Keyhusrev’in gayri meşru çocuğu olduğunu iddia etti.



İBRETLİK SON



Öte yandan devletin kötü gidişinden sultanı sorumlu tuttu ve onun Abbasi halifelerinin sancağını değiştireceği, Abbasiler’i tanımayacağı söylentisini yaymaya başladı. Bu iddialara hiddetlenen sultan, Köpek’i bertaraf etmek için en sağlam adamlarını gönderdi. Emir-i Alem Togan tarafından bir kılıç darbesi ile ciddi bir yara aldıktan sonra öldü. Cesedi demir bir kafes içine konularak Kubadabad Sarayı’nın kale burcuna asıldı.