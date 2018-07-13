Diriliş ruhunu yaşatacağız

Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, 15 Temmuz ruhunu unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi. Şebik, derneklerinin amaçlarından birinin darbe girişimini milli hafızada canlı tutarak gelecek nesillere aktarmak, ikincisinin ise şehit aileleri ve gazilerle kardeşlik hukuku kurarak onlarla o ünsiyeti geliştirmek ve bunu her zaman perçinlemek olduğunu belirtti.

3 BİN 850 EV ZİYARETİ

Şehit aileleri ve gazilere ulaşarak sorunlarını dinlediklerini ifade eden Şebik, bu kapsamda dernek çatısı altında bir psikolog ekibi kurduklarını vurguladı. Bu ekiple 3 bin 850 ev ziyareti gerçekleştirdiklerini anlatan Şebik, “15 Temmuz ruhunu unutmayacak, unutturmayacağız ve bunun için her türlü programı derneğimiz yapacak, yapılanların içinde olacak.” diye konuştu. Şebik, geçen yıl Başkan Erdoğan’ın himayelerinde 15 Temmuz Uluslararası Sempozyumu’nu düzenlediklerini, ayrıca yabancı basın mensuplarını da ağırladıklarını dile getirerek, bu kapsamda 19 farklı ülkeden 121 gazeteci ile bir araya geldiklerini belirtti.

DAVAYI TAKİP EDİYORUZ

Gelen yabancı gazetecilere gaziler ve şehit yakınlarının da eşlik ettiğini anlatan Şebik, onlara Şehitler Makamı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile olayların yaşandığı diğer yerleri gezdirmeye çalıştıklarını söyledi. Şebik, hukuk birimleriyle Türkiye’deki tüm davaları takip ettiklerini belirterek, “Orada protestolar gerçekleştirecek işi de organize ediyoruz çünkü bu alçaklar ‘Mahkeme salonlarında toplumun bize bir tepkisi yok’ algısına kapılmamalı. Hayır, toplum tepkili ve isyan halinde ama var olan bu durumu adliyelerde de göstermeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı. Nerede, hangi davaların olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaşarak vatandaşları bilgilendirdiklerini belirten Şebik, Silivri ve Sincan’da görülen davalara gitmek isteyen vatandaşlara ulaşım imkanı sağladıklarını söyledi.