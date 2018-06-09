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Diyarbakır’da 3 bin 814 gümrük kaçağı ayakkabı ele geçirildi

Diyarbakır’da 3 iş yerine düzenlenen operasyonda 3 bin 814 gümrük kaçağı spor ayakkabı ele geçirildi.

  • İHA
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Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliğince il genelinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi Sunay Caddesi'nde 3 iş yerinde arama yapıldı. Bahse konu iş yerlerinde yapılan aramalarda ülkeye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen 3 bin 814 çift gümrük kaçağı değişik markalarda spor ayakkabı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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