Diyarbakır'da bir avukat gece evinde çarşafla kendini asarak intihar etti Diyarbakır'da İHD MYK ve şube yönetim kurulu üyesi avukat Muhterem Süren gece evinde çarşafla kendini asarak intihar etti. Olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.