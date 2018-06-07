Diyarbakır'da bir avukat gece evinde çarşafla kendini asarak intihar etti
Diyarbakır'da İHD MYK ve şube yönetim kurulu üyesi avukat Muhterem Süren gece evinde çarşafla kendini asarak intihar etti. Olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Olay dün gece Diyarbakır-Silvan Karayolu üzerinde bulunan Dicle Vadi Evleri'nde meydana geldi. Avukat Muhterem Süren evde yalnız olduğu sırada yatak odasında çarşafla kendini astı. Habertürk muhabiri Mehmet Kayahan'ın haberine göre, eve geldiğinde korkunç manzarayla karşılaşan eşi, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Süren yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis evde incelemelerde bulundu.
Süren'in acılı eşinin durumu iyi olmadığından daha sonra ifadesinin alınacağı öğrenildi.
Olayla ilgili polisin incelemesi devam ederken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlattı.
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