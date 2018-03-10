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Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda eroin bebeğin bezinde bulundu

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir bebeğin üzerinde bulunan bebek bezine gizlenmiş 74 gram eroin ele geçirildi. Lice ilçesinden gelen bir araçta da 215 kilogram esrar bulundu.

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Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda,  bir bebeğin üzerinde bulunan bebek bezine gizlenmiş 74 gram eroin ele geçirildi. 
 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü  ekiplerince yapılan çalışmada, Van'dan gelen bir araçla Diyarbakır güzergahı  kullanılarak batı illerine uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine operasyon  düzenlendi.
 
Operasyonda, içerisinde iki kadın, bir erkek ve iki çocuğun bulunduğu  araç durdurularak arama yapıldı.
 
Aramada, A.Y. isimli kadının çantasında metamfetamin ve K.T. isimli  kadının bebeğinin üzerinde bulunan bebek bezine gizlenmiş 74 gram eroin bulundu.  Araçtaki A.Y, K.T. ve Y.Y. gözaltına alındı.
 
Öte yandan, Lice ilçesinden gelen bir araçta yapılan aramada da 215  kilogram esrar ele geçirildi.   Araçta bulunan İ.Ö. gözaltına alındı.
 
 

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