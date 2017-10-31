Diyarbakır'da halk otobüsü devrildi: 21 yaralı
Diyarbakır'da halk otobüsünün devrilmesi sonucu 2'si ağır 21 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 21 NA 769 plakalı Diyarbakır-Kocaköy arasında sefer yapan halk otobüsü, Diyarbakır-Lice kara yolunun 35. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, 2'si ağır 21 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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