Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Diyarbakır'da halk otobüsü devrildi: 21 yaralı

Diyarbakır'da halk otobüsünün devrilmesi sonucu 2'si ağır 21 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 21 NA 769 plakalı Diyarbakır-Kocaköy arasında sefer yapan halk otobüsü, Diyarbakır-Lice kara yolunun 35. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, 2'si ağır 21 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Vatandaşların darbecilerin tankını üzerine örtü örterek durdurmaya çalıştığı ortaya çıktı

Vatandaşların darbecilerin tankını üzerine örtü örterek durdurmaya çalıştığı ortaya çıktı

Görüntüsüyle korkutan dünyanın en tuhaf hayvanları

Görüntüsüyle korkutan dünyanın en tuhaf hayvanları

Samsung Gear Sport'un özellikleri neler? Samsung'un akıllı saati Gear Sport Türkiye'de

Samsung Gear Sport'un özellikleri neler? Samsung'un akıllı saati Gear Sport Türkiye'de

Türkiye'nin saklı cenneti Hizan

Türkiye'nin saklı cenneti Hizan

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA