Diyarbakır'da ilk hac kafilesi güllerle karşılandı

Bir hacı, güvenliği sağlayan polislere ve havalimanındaki yolculara kutsal topraklardan getirdiği hurmalardan ikram etti. Müftülük yetkilileri de yurda dönen hacıları güllerle karşıladı.

İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, hacca uğurladıkları ilk kafileyi karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hacıların sağ salim döndüğünü ifade eden Karabayır, "Onları müftülük olarak uğurladığımız gibi karşılıyoruz. Allah gidenlerin haclarını kabul etsin. Gitmek isteyen kardeşlerimize de fırsat nasip eylesin. Daha önceki yıllar yazılmış olup da hasretle, muhabbetle haccın çıkmasını bekleyen kardeşlerimize de gelecek yıl gitmeyi nasip eylesin." dedi.

Hacca gidip geldikten sonra insanların hayatında değişiklikler olması gerektiğine işaret eden Yavuz Selim Karabayır, şöyle konuştu:

"Hacı olmak kolaydır ama hacı ölmek daha zordur. Oraya ibadet etmek için gittiler. Orada mahşeri yaşadılar, imanlarını tazelediler. İnşallah arınmış bir şekilde dönüyorlar. Peygamber Efendimiz, 'Kim mebrur bir hac yaparsa, annesinden doğduğu gibi tertemiz olarak döner' buyuruyor. Ümit ediyoruz ki gelen hacılarımız da Peygamberimizin verdiği bu müjdeye nail olarak dönmüşlerdir. İnşallah bundan sonraki hayatlarında da hacı olmanın muhabbetiyle, gururuyla mutlu ve huzurlu bir ömür yaşarlar."