Dizimag, DiziBOX, Dizipub, ve DiziLAB Siteleri kapatıldı mı?

Dizimag, DiziBOX, Dizipub, ve DiziLAB siteleri neden kapatıldı? Yabancı dizi izlemek isteyen kullanıcıların çoğunlukla tercih ettiği sitelere dün erişim yasağı geldi. Sitelere erişim sağlamak isteyen kullanıcılar: "Ulaşmaya çalıştığınız internet sitesi mahkeme/savcılık kararıyla erişimi engellenmiştir" uyarısıyla karşılaşıyor.

Dizimag ve DiziLAB sitelerinin henüz neden kapatıldığı resmi olarak açıklanmadı ancak alınan bilgilere göre dizilerin kapatılma sebebi korsan yayıncılık.

Özellikle Netflix'in sektörde biraz daha söz sahibi olmasıyla birlikte korsan yayın yağan dizi sitelerine her geçen gün erişim yasağı geliyor. Dizimag ve DiziLAB gibi sitelerin kapanmasıyla birlikte sıranın diğer yayın yapan sitelere geleceği de düşünülüyor.

DİZİMAG'A GİRİŞ YAPAN KULLANICILAR AŞAĞIDAKİ UYARIYLA KARŞILAŞIYOR