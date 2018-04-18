Doğu Anadolu Bölgesi'nde, ilkbaharda özellikle yüksek ve kayalık bölgelerde yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleler, çiçek açtı.

Elazığ'ın tarihi Palu ilçesi Bozçanak köyünde yaklaşık bin 800 rakımlı bölgede açan laleler, tabloları aratmayan görüntüler oluşturuyor. Lale türlerinden farklı olarak bir kök üzerinde uzayan başakta 4 çiçek veren "ağlayan gelin" adeta görsel şölen sunuyor.

Halk arasında sevdiğine kavuşamadığı için ağlayan gelini temsil ettiği, Hristiyanlık inancında da Hz. İsa'nın çarmıha gerilişini ve Hz. Meryem'in gözyaşlarını simgelediği ifade edilen ters laleler, eriyen karların ardından baş gösterdi.

Turuncu, kırmızı ve sarı renkteki çiçekleriyle doğayı renklendiren lalelerin yer aldığı yüksek rakımlı mekanlar, fotoğraf tutkunlarının 15 gün süreyle vazgeçilmezi oluyor.

"Hem doğa hem de tarih ilçesi Palu"

Murat Nehri Havzası'nda yer alan tarihi Palu ilçesi, ilkbaharda rengarenk çiçeklerle süsleniyor. Muhteşem tarihi mekanları ve doğasıyla ziyaretçilerini cezbeden Palu, misafirlerine kısa bir süre de olsa ağlayan gelin şöleni sunuyor.

Palu Belediye Başkanı Mehmet Sait Dağoğlu, AA muhabirine, 7 bin yıllık tarihe sahip olan Palu ilçesinin doğasıyla da görenleri etkilediğini söyledi.

İlkbaharın gelişi ile çeşitli ağaç ve bitki türlerinin yeşermeye başladığını dile getiren Dağoğlu, "Birçok medeniyete ev sahipliği yapan ilçemiz, günümüzde de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Mevcut turizm değerlerinin yanı sıra ilkbahar mevsiminde Bozçanak köyü mevkisinde zirvelerde çıkan ters laleler de doğal güzelliklerimize değer katıyor." ifadelerini kullandı.