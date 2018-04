Doğu Guta nerede haritadaki yeri neresi Doğu Guta'da son durum nedir

Doğu Guta nerede haritadaki yeri neresi sorusu, yaşanan saldırıların ardından son günlerde sıkça araştırılan bölgeler arasında yer aldı. Doğu Guta, bölgede yaşanan kimyasal silah ve ölüm haberlerinin ardından araştırılmaya başlandı. Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Suriye rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde geçen hafta sonu düzenlendiği kimyasal silah saldırısında klor gazı kullanıldığını düşündüklerini belirtti. On binlerce sivilin ikamet ettiği Doğu Guta, yaşanan saldırılar dolayısıyla zor zamanlar geçiriyor. Suriye'nin doğusunda bulunan bölge, askeri muhalifler tarafından rejime karşı savunuluyor. Sivillerin yoğunlukla yaşadığı bölgeden gelen çatışma ve ölüm haberleri zaman zaman haber bültenlerine yansırken, bölgenin son durumu araştırılmaya devam ediliyor. İşte Doğu Guta haritası hakkında detaylı bilgiler..



Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinin 10 kilometre doğusunda. Yarısı çocuk, 400 bin civarı sivil var. Askeri muhalifler bölgeyi rejime karşı savunuyor.



Halk, 5 yılı aşkın süredir abluka altında. Yaklaşık 1 senedir bölgeye yeterli gıda ve tıbbi malzeme sokulamıyor. Bebekler, çocuklar ve hastalar, yeterli beslenemedikleri ve tedavi edilemedikleri için can veriyor.



Esed ve destekçileri, Rusya'nın hava desteğini alarak muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'yı ele geçirmek için 19 Şubat 2018'de harekete geçmişti.



Bu tarihten itibaren rejim ve Rus savaş uçakları yaklaşık 400 bin sivilin yaşadığı bölgeye havadan ve karadan düzenlediği saldırıları yoğunlaştırmıştı.







Saldırılar sonucu çok sayıda sivil yaşamını yitirirken, evleri yıkılan ve sürekli saldırılara maruz kalan binlerce sivil yer altındaki sığınak ve bodrum katlarına saklanmıştı.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 24 Şubat'ta aldığı ancak başlama süresi belirtilmeyen ateşkes kararına rağmen rejim ve destekçilerinin yoğun saldırısı altında kalan Doğu Guta'da sivil ölümleri devam etmiş, uluslararası toplumun girişimleri sonuç vermemişti.



Ayrıca Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.



Ancak rejim güçleri, BMGK ve Rusya'nın ateşkes karalarına rağmen saldırılarına ara vermemiş, 3 Mart'tan itibaren bölgeye kara operasyonu başlatmış ve sivil yerleşimleri bombalamayı sürdürmüştü.



Rejim ve destekçileri, 11-12 Mart'ta Doğu Guta'nın doğusundan batısına doğru ilerleyerek Haresta ilçesini de kuşatmış ve Doğu Guta bölgesini 3 parçaya bölmüştü.



Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyordu. Esed rejiminin Rusya'nın desteğiyle son aylarda yoğun saldırılarla bölgenin yarıdan fazlasını ele geçirmesiyle on binlerce kişi rejim kontrolündeki alanlara göç etmek zorunda kaldı.



2013 YILINDA BÖLGEDE SARİN GAZI SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ



21 Ağustos 2013 tarihinde, Şam'ın doğusundaki Guta bölgesine sarin saldırısı gerçekleştirilmişti. Muhaliflerin iddiasına göre Suriye Ordusu saldırıyı gerçekleştirmiştir. ABD de katliamdan Beşşar Esad yönetimini sorumlu tutmuştur. Saldırı yapılan bölgenin de muhaliflerin elindeki bir bölge olması ve muhaliflerin de sarin gazını elde etmesinin zorluğu gözleri Şam yönetimine çevirmiştir. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı hakkında ise pek çok farklı rakam verilmiştir. Sayı, 281 ile 1729 arasında değişmektedir.



Hollanda: Kimyasal saldırıyı Esed rejiminin gerçekleştirdiğini düşünüyoruz



Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Suriye rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde geçen hafta sonu düzenlendiği kimyasal silah saldırısında klor gazı kullanıldığını düşündüklerini belirtti.









Blok, yaptığı yazılı açıklamada, Duma'daki görüntülerin "korkunç" olduğunu vurgulayarak, "Kimyasal silahların kullanılması, uluslararası hukukun ciddi ihlalidir. Yapılan saldırıda muhtemelen klor gazı kullanıldığını ve bunun muhtemelen Suriye rejimi tarafından yapıldığını düşünüyoruz. Kimyasal silahın kullanılmasının her türlüsünü kınıyoruz." ifadesini kullandı.



Suriye rejiminin defalarca kimyasal silah kullandığının kanıtlandığının altını çizen Blok, olayı yakından takip ettikleri bilgisini paylaştı.



Suriye'de rejimin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.



DOĞU GUTA HARİTADAKİ YERİ NERESİ?