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Doğu'da 3 ilde kuvvetli rüzgar uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars ve Ağrı'da kuvvetli rüzgar etkili olacak.

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 Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın Erzurum, Ağrı ve Kars çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor. Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 7, Erzurum'da 8, Kars'ta 10, Ağrı'da 12, Tunceli ve Erzincan'da 14, Iğdır'da 17 derece olarak ölçüldü. Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 34, Tunceli'de 30, Ağrı'da 29, Kars'ta 28, Erzincan'da 27, Erzurum'da 25, Ardahan'da 24 derece olması bekleniyor. Yetkililer, Erzurum, Kars ve Ağrı'da etkili olacak kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

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