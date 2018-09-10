Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Doğu’da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü

Doğu Anadolu’da havanın sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle bazı illerin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yağmurun etkili olduğu Erzurum ve Ardahan’da yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.
 
Ardahan’ın Çıldır ilçesinin yüksek kesimleri ve Erzurum’un İspir ilçesi sınırlarında yer alan Kaçkar Dağının zirve noktası beyaza büründü.
 
Çıldır’da yaylaya çıkan Erhan Karacay isimli vatandaş beyaz örtüde yürüyen ve kara erken yakalanan kazların fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´´Kentin her yerinde bombardıman izleri var´´

´´Kentin her yerinde bombardıman izleri var´´

EYT sorununa çözüm bulunuyor mu?

EYT sorununa çözüm bulunuyor mu?

Business Insider, dünyanın en değerli 21 futbolcusunu seçti

Business Insider, dünyanın en değerli 21 futbolcusunu seçti

Emekli maaşlarına 368 lira ek ödeme zammı gelecek

Emekli maaşlarına 368 lira ek ödeme zammı gelecek

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA