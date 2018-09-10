Doğu’da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü
Doğu Anadolu’da havanın sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle bazı illerin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.
- İHA
Yağmurun etkili olduğu Erzurum ve Ardahan’da yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.
Ardahan’ın Çıldır ilçesinin yüksek kesimleri ve Erzurum’un İspir ilçesi sınırlarında yer alan Kaçkar Dağının zirve noktası beyaza büründü.
Çıldır’da yaylaya çıkan Erhan Karacay isimli vatandaş beyaz örtüde yürüyen ve kara erken yakalanan kazların fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı
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