Doğuştan uyuşturucu bağımlısı olan bebek 7 ay sonra annesi tarafından terk edildi

Türkiye, küçük E.T.’nin dramını Habertürk’ten öğrendi. Konya’da yaşayan 21 yaşındaki E.T., 17 ay önce bir bebek dünyaya getirdi. S.D. ismi konulan bebekte kasılma, titreme ve aşırı ağlama bulguları tespit edildi. Tetkikler sonucu minik S.D.’nin eroin bağımlısı olduğu ve rastlanan bulguların nedeninin de bu olduğu belirlendi. Talihsiz bebek, Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki 6 aylık tedavinin ardından bağımlılıktan kurtarıldı. Torbacılık yaptığı için tutuklanan kocası R.T.’nin uyuştrucu bağımlısı yaptığı anne E.T. ise AMATEM’de tedavi gördü.

BİR SABAH ÇIKTI...

Gazete Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre küçük kızıyla birlikte annesi N.T.’nin evinde yaşamaya başlayan E.T., yaklaşık 4 ay önce ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Sonrasını, torunuyla baş başa kalan 41 yaşındaki anneanne N.T. şöyle anlattı: “Kızımın bağımlılık tedavisi evde devam ediyordu. Hayata tekrar bağlanmak için çalışmak istediğini söyledi. Doktorlar da bunun makul bir talep olduğunu ve olumlu etki yaratacağını söyleyince kabul ettim. Bir markette kasiyerlik yapmaya başladı, her şey çok güzel gidiyordu. Bir sabah işe gitmek için evden ayrıldı, dönmedi. Aramadığım yer kalmadı ama bulamadım.

BEBEK AĞLAYINCA

Bir akşam telefonum çaldı, gizli numaraydı. Kızım olduğunu hissettim. ‘Neredesin kızım, neden yaptın bunu?’ diye sordum. 1 dakika sustu, torunum ağlamaya başlayınca ‘Anne beni merak etme, çok iyiyim. Ben seçimimi yaptım, kızım sana emanet’ dedi ve telefonu kapattı. O an dönmesi ümidini tamamen kaybettim.”

‘ARTIK ÖMRÜM TORUNUMUN’

Anneanne, zaman kaybetmeden yasal işlemlere başlayıp vasilik davası açtı. Mahkemenin şu an 1.5 yaşında olan minik S.D.’nin vasisi tayin ettiği Anneanne N.T., şunları söyledi: “Bundan sonra tek amacım var. Torunuma hem anne hem baba hem anneanne olmak. Onu mutlu etmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Onun iyi bir insan olması için çalışacağım. Açıkçası, ömrüm artık torunumun.”

(Habertürk)