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Doktoru dövüp, zorla ambulanstaki hasta annesine refakat ettirdi

Özel tıp merkezinden hastaneye sevk edilen annesini götürecek ambulansa doktoru dövüp zorla bindirdi. Şüpheli, annesinin hastaneye getirilmesinin ardından doktoru serbest bıraktı.

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Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir tıp merkezinde meydana geldi.
 
İddiaya göre, Harun Ç., solunum yolu yetmezliği nedeniyle fenalaşan annesini evinin yakınındaki bir tıp merkezine götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan kadın, daha sonra çağrılan özel ambulans ile hastaneye sevk edileceği belirtildi. Annesinin durumunun ağır olduğunu ve ambulansa doktorun da gelmesini isteyen Harun Ç.'ye olumsuz yanıt verildi. Bunun üzerine Harun Ç. ve hastane yetkilileri arasında tartışma çıktı. Hastanenin doktoru Cemal Hasanoğlu'nu önce döven Harun Ç., daha sonra annesinin götürüleceği ambulansa zorla bindirdi.
 
Tıp merkezi çalışanlarının ihbarı üzerine polis, kentteki hastanelerin çevrelerinde güvenlik önlemi aldı. Harun Ç., zorla ambulansa bindirdiği doktoru, sevk edilen hastaneye ulaşıncaya kadar indirmedi. Hasta kadının hastaneye yatışı yapıldıktan sonra Dr. Cemal Hasanoğlu, aynı ambulans ile tıp merkezine döndü. Yaşadığı olayın şokunu atlamayan doktor, polis eşliğinde Şakirpaşa Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.
 
Hastanede gözaltına alınan Harun Ç. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
 
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