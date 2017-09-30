Doktoru neden bıçakladığı ortaya çıktı

Ameliyat edilen Yarımoğlu, daha kapsamlı olduğu için ambulans uçakla, Erzurum Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ne nakledildi. Yapılan tedaviler sonucu şuuru açılan Yarımoğlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği bildirilirken, olayın detayları da ortaya çıktı. İddiaya göre gıda mühendisi olan İbrahim Kum, çocuğu olmadığı için Dr. Yarımoğlu'na tedavi olmaya başladı.

Birkaç kez Yarımoğlu'na gelen Kum, problem çözülemeyince önceki gün yine doktoruna başvurdu. Tedavinin sonuçsuz kaldığını söyleyen Kum, doktora "Senin yüzünden çocuğum olmuyor" dedi. Bu söz üzerine Dr. Yarımoğlu, psikolojik bir sorun olabileceğini ve psikiyatriye de başvurması gerektiğini bildirdi.

Odadan çıkan ancak doktorun kendisine "Deli" muamelesi yaptığını düşünen Kum, bir bıçak alıp geri geldi ve Dr. Yarımoğlu'nu kalbinin altından ve karnından bıçaklayarak kaçtı. Muayene için dışarıda bekleyen vatandaşların müdahalesiyle acile kaldırılan bir çocuk babası Dr. Yarımoğlu, başhekim tarafından hemen ameliyata alındı. (Sabah)