Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Domuz sürüsüne çarpmamak için direksiyon kıran sürücü öldü

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde yola çıkan domuzlara çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı otomobil, 100 metrelik yamaçtan yuvarlandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kazada, sürücü Ramazan Başpınar (33) öldü, kardeşi Ayhan Başpınar ise yaralandı.
 
Ermenek ilçesi'ne bağlı Görmeli Köyü'nde oturan Ramazan Başpınar, kardeşi Ayhan Başpınar'ı ilçe otogarına götürmek için 70 E 7279 plakalı otomobiliyle, saat 07.00 sıralarında yola çıktı. Başpınar, Koca Yokuş mevkiine geldiğinde yola çıkan domuz sürüsüne çarpmamak için direksiyon kırdı. Kontrolün kaybolduğu otomobil, yaklaşık 100 metrelik yamaçtan yuvarlandı. Kazada, Başpınar kardeşler yaralandı.
 
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılardan Ayhan Başpınar, Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ağabeyi Ramazan Başpınar ise Konya'ya sevk edilirken, yolda yaşamını yitirdi.
Kazayı öğrenip alıp, hastaneye koşan Başpınar kardeşlerin yakınları, acı haberle gözyaşlarına boğuldu.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA