Donan Mogan Gölü'nde köpekleri ile geziye çıktı

Derinliği 5 metreyi bulan buz tutan Mogan Gölü'nde kartpostallık görüntüler oluşurken, balıkçı tekneleri ile deniz bisikletleri mahsur kaldı. Balık tutmaya giden vataşlar ise gölün buz tutması nedeniyle hayal kırıklığına uğrarken, bir grup genç ise donmuş göl üzerinde Ankara oyun havası eşliğinde oynadılar. Bazı gençler ise yaktıkları ateşle göl kenarında ısınmaya çalıştılar. Gölbaşı Belediyesi de, vatandaşların buzlu Mogan Gölü'ne girmemeleri konusunda uyarı levhaları asmak durumunda kaldı.

Mogan Gölü'nün donmasını fırsat bilen Arif Uysal adlı bir vatandaş ise yanınan aldığı köpekleri ile birlikte donan gölü boydan boya gezdi. DHA muhabirinin çağrısı üzerine göl kenara gelen Arif Uysal, "Donmuş göl üzerinde gezmek gayet keyifli, ama hiç kimseye tavsiye etmem, çünkü çok tehlikeli" dedi. Uysal, geçtiğimiz günlerde donan Mogan Gölü üzerinde otomobil ve motosikletle tehlikeli bir gezinti yapmıştı.